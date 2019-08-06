مال وأعمال

كشفت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عن تحقيق 5?444 ملايين دينار صافي أرباح في النصف الأول بارتفاع 14 % وتحقيق 30?21 فلساً عن السهم الواحد. وزادت السفن في افصاحها على موقع البورصة ان الموجودات المتداولة بلغت 115?13 مليون دينار واجمالي الموجودات بلغ 185?622 مليون دينار والمطلوبات المتداولة 102?488 مليون دينار واجمالي المطلوبات 129?346 مليون دينار واجمالي حقوق المساهمين بلغ 56?272 مليون دينار. وذكرت السفن ان اجمالي الايرادات التشغيلية 86?614 مليون دينار بالاضافة الى الارباح التشغيلية بلغت 8?293 ملايين دينار. وزادت السفن أن صافي أرباح الربع الثاني بلغ 2?795 مليون دينار بانخفاض 3?6 % كما بلغت ربحية السهم 15?51 فلساً واجمالي الايرادات التشغيلية نحو 41?197 مليون دينار.

