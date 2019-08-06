مال وأعمال

انعقدت الجمعة العمومية العادية لشركة ياكـو الطبية بنصاب بلغت نسبته 91.4 في المئة، حيث قرر مساهمو الشركة قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، وانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من 7 أعضاء.

وقالت «ياكـو» في بيان للبورصة الكويتية ، إن الأعضاء السبعة هم: شركة المشروعات التنموية القابضة، تحالف شركة بيت الاستثمار الخليجي وآخرين، شركة ناسكا هولدنجز ليميتد، الشيخ أحمد سالم العلي الصباح، أرشيد عبدالهادي زيد الحوري، عزمي يحيي غنام، وبدر نايف المطيرات.

وتقدم أحد المساهمين في الشركة يملك نسبة أسهم تفوق 5 في المئة بطلب اعتماد الأعمال والقرارات التي تمت في الفترة من 4 يونيو 2017 حتى تاريخه، وتم التصويت عليها بالموافقة من غالبية المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

كانت الشركة أعلنت اول من أمس عن تقدم 3 أعضاء من مجلس الإدارة باستقالاتهم وهم: أرشيد الحوري، أحمد الصباح، وعزمي غنام.

