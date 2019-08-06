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مال وأعمال

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«الوطنية للتنظيف» وقَّعت عقود تسهيلات ائتمانية بـ 48 مليون دينار


أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف عن قيامها وشركاتها التابعة بتوقيع عقود تسهيلات ائتمانية نقدية وغير نقدية من بنوك محلية وخليجية، بمبلغ إجمالي بحدود 47.6 مليون دينار. وقالت «تنظيف» في بيان للبورصة إن سداد التسهيلات سيتم على فترات تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات. وأوضحت أن تلك التسهيلات سوف تُستخدم لتمويل مناقصات عقود البلدية المُفصح عنها سابقاً ولتمويل الأنشطة التشغيلية وشركاتها التابعة. وأشارت الشركة إلى أن أثر الجزء المستخدم من التسهيلات المشار إليها سوف ينعكس على البيانات المالية المُجمعة بدءاً من الربع الثالث بالعام الحالي.


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