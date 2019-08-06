مال وأعمال

أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية مسابقتها الرمضانية ضمن فعاليات احتفالها بمرور 65 عاماً على تأسيسها، بالتعاون مع جريدة الانباء وذلك لعام 2019 م / 1440 هـ ، حيث أجريت السحوبات لاختيار الفائزين بالمسابقة باشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.

وقد ابتسم الحظ إلى 3 متسابقين، حيث فاز بالجائزة الاولى هاني قاسم محمد شعبان، وقد حصل على تذكرة سفر على درجة رجال الاعمال لأي وجهة اوروبية من الوجهات التي تسير الخطوط الجوية الكويتية إليها رحلاتها، وفازت بالمركز الثاني سناء ناصر سليمان، وقد حصلت على تذكرة سفر على درجة رجال الاعمال إلى أي وجهة للشرق الاوسط من الوجهات التي تسير الخطوط الجوية الكويتية إليها رحلاتها، وفاز بالمركز الثالث ناصر حمد عبدالله، وقد حصل على تذكرة سفر على درجة رجال الاعمال إلى أي وجهة خليجية.

وقد قام بتسليم الجوائز المقررة للفائزين مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي حيث قدم أحر التهاني والتبريكات للفائزين لحصولهم على الجوائز، متمنياً لهم رحلات سعيدة على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية وبأن يحظوا بتجربة مميزة لا تنسى، كما تمنى للمشاركين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالمسابقات القادمة.

وأضاف العنزي: «جاءت مسابقة الشركة الرمضانية في إطار احتفالات الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة مرور 65 عاماً ، وذلك لتوعية المجتمع الكويتي بتاريخ الخطوط الجوية الكويتية العريق منذ التأسيس عام 1954 والمراحل التي مرت بها، حيث حظيت المسابقة التي أجريت طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جريدة الانباء على تفاعل العديد من المشتركين وعملاء الخطوط الجوية الكويتية للتعرف عن كثب على تلك المعلومات التي تخص الخطوط الجوية الكويتية وتاريخها المليء بالانجازات والحقبات التي مرت بها سواء منذ تأسيسها أو خلال فترة الغزو العراقي الغاشم على بلدنا الحبيبة الكويت أو تحديث الاسطول أو غيرها من الخدمات المميزة التي أطلقتها الشركة لعملائها.

وفي الختام تقدم العنزي بجزيل الشكر ووافر الامتنان لجريدة الانباء على تعاونهم الملموس وجهودهم المبذولة في إنجاح تلك المسابقة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في خدمة الإعلام الكويتي ودعم الخطوط الجوية الكويتية على مر السنوات وهو ما ينسحب على جميع صحفنا المحلية التي تعد من أعمدة الإعلام في منطقة الشرق الأوسط.

