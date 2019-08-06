الثلاثاء 06 أغسطس 2019 ,04 ذو الحجة 1440
رقم العدد:
3750
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
سياحة وسفر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
سياحة وسفر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة أفضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
د. هيلة حمد المكيمي
زايد الزيد
أ. د. خليفة بهبهاني
عبدالستار ناجي
ناصر المطيري
جاسم محمد كمال
عبدالله عباس بوير
إبراهيم طاهر البغلي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
مجلس الوزراء يأمر بصرف تعويضات الأمطار لا تجنيس لزوجة الكويتي إلا بعد 18 عاماً
مصر تحذِّر: خلايا لـ «الإخوان» تنشط في الكويت
«مجزرة إرهابية» في القاهرة استهدفت «معهد الأورام»
بداية مثالية
مشعل الأحمد: نثمِّن الدور المحوري لبريطانيا في تحرير الكويت
خالد الجراح بحث ولوريمر التعاون الأمني المشترك
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة