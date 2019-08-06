سياحة وسفر

تنظم وكالات سفريات السلطان لأول مرة في الكويت ودول الخليج رحلات جماعية وفردية لحضور مباريات «دربي» المدن «وكلاسيكو» الدول لكرة القدم في إنكلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وهولندا واليونان وتركيا ومصر والمغرب والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر وتستغرق الرحلة 4 أيام شاملة تذاكر السفر والمباريات والإقامة في فنادق متميزة علاوة على جوالات سياحية لابرز معالم ومناطق ومتاحف المدن التي تستضيف مباريات قمم الدول علاوة على مفاجأة الرحلة والتي منها إمكانية التصوير مع نجوم اللعبة في هذه اللقاءات.

وأكد مدير السياحة في سفريات السلطان راشد عبدالرحمن الراشد لـ «النهار» ان سياحة كرة القدم الحاضرة في معظم شهور السنة أصبحت صناعة الألفية الثالثة في هذا القطاع الذي يعد الثاني من حيث الأهمية في اقتصاديات الدول بعد قطاع البنوك نظرا لما تحظى به «الساحرة المستديرة» من عشق يصل الي حد الوله، وتبلغ أقصى درجات المتعة عند الجماهير الحضور في مدرجات الملاعب للمس نبض اللحظة وتفريغ شحنات الضغط النفسي والعصبي التي تتسبب فيها ضغوطات الحياة والتي أصبحت جزءا من علاج اوجاع الروح وإرهاق الجسد.

وشدد على ان رحلات هذا العام بداية لجس نبض السوق السياحي في الكويت تمهيدا لتنظيم رحلات «شارتر» الى بعض مباريات القمة اذا تناسبت مواعيدها مع العطلات الرسمية كما يحدث في الدول الأوروبية ومصر خاصة عندما يلعب القطبان الكبيران الاهلي والزمالك في العواصم العربية كما حدث في كأس السوبر الذي أقيم مرتين في الامارات، عامي 2015 و2016، جمع فيهم بين «العتاولة» و«العناتيل» وشهدتا إثارة ومتعة كبيرة، بالإضافة إلى الأحداث الدرامية، التي لم تخل في المرتين وايضا «سوبر السودان» الذي استضافته ارض الامارات وجمع بين الكبيرين الهلال والمريخ في استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في العام الماضي 2018 ولقاء كأس «السوبر الافريقي» الذي أقيم للمرة الاولى خارج القارة.

وأضاف بانه من المتوقع ان تشهد سياحة كرة القدم في الدول العربية مزيدا من الزخم وخاصة في اللقاءات التي تجمع ابطال المسابقات الكروية في هذه البلاد فيما بينهم مثل كأس الملك سلمان الذي يجمع بطل مصر والسعودية في الدوري وكأس السيسي الذي يلتقي فيه بطلا مسابقة الكأس في البلدين الشقيقين. وأشار الى ان الترتيبات تجرى على قدم وساق مع وكلاء السلطان في اسبانيا وانكلترا وألمانيا وفرنسا وهولندا لترتيب رحلات دربي المدن ومنها على سبيل المثال لا الحصر ديربي ميلانو بين ناديي إيه سي ميلان وإنتر ميلان. ودربي روما بين فريقي روما ولاتسيو مدينة ليفربول والذي يجمع بين نادي ليفربول ونادي إيفرتون ودربي مدينة مانشستر بين ناديي السيتي واليونايتد ودربي العاصمة مدريد بين الريال وأتليتكو ودربي إسطنبول بين فنربخشه وغلطة سراي أكثر فريقين تتويجاً بالألقاب في تركيا وديربي اثينا بين أوليمبياكوس وباناثينايكوس هو الأكثر إثارةً ورهبة بين كل ديربيات العالم، فالمواجهة الكروية تذكر بتاريخ العاصمة الإغريقية المليء بالأساطير والأبطال وديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك ويتميز ديربي مدينة الدار البيضاء المغربية بالتنافس القوي بين الجارين الغريمين. ديربي الرياض هو اسم يطلق على المنافسة الكروية في العاصمة السعودية الرياض بين نادي الهلال السعودي ونادي النصر ودربي جدة ثاني أكبر مدينة سعودية هي بين الاتحاد السعودي الملقب بـ «العميد» والأهلي السعودي الملقب بـ«الملكي» و«ديربي بر دبي»، حيث لا يعلو أي صوت فوق المواجهة التاريخية بين الوصل والنصر. واختتم بقوله ان الـ «كلاسيكويات» له طعم خاص لان لقاءات قمم الأندية في الدول وأبرزها في اسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.

