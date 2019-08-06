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سياحة وسفر

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سوق السياحة والسفر يستعيد حيويته بـ «الكفالات» المباشرة

مصطفي جمعة
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الثلاثاء 06 أغسطس 2019

أكد اتحاد وكالات السفر بان الأزمة التي عاشها السوق السياحي في الكويت خلال الايام الماضية بعد انسحاب شركة التأمين من قيامها بدور الضامن عند الـ «آياتا» اقتربت من النهاية السعيدة وبدأت الحياة تدب مجددا وبقوة في هذا القطاع بعدما قامت معظم مكاتب السياحة والسفر بتقديم كفالات بنكية إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي بشكل مباشر متجاوزين فكرة الكفالة او الاعتماد على أي شركة تأمين اخرى للعب هذا الدور. وأعلن الاتحاد بأن تبقى 50 مكتباً فقط من 400 شركة سياحة وسفر هم قوام عدد المنتسبين له لم تقم بعمل الكفالات البنكية ومن المتوقع ان ينتهوا منها قبل الفترة المحددة يوم 22 اغسطس الحالي.
وأشاد اتحاد وكالات السفر بالتزام أعضاء جمعيته العمومية وقدرتهم على تجاوز العقبات بفضل تمسكهم بمعايير الأمانة في التعامل والانضباط في تسديد المستحقات، ولا يعني سقوط عدد قليل من ضعاف النفوس في شرك الطمع يكون تعميماً على الكل.
وطالب الاتحاد منتسبيه بالتعامل مع عملية سحب تذاكر السفر طبقا للقدرة وليس بالأماني حتى تستقيم الأمور ولا تتكرر هذه الأزمة مجدداً.


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