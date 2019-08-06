سياحة وسفر

أكد مهند خوقير مدير عام موفنبيك انوار المدينة أن فندقه يستقبل أكثر من 200 الف حاج وزائر خلال موسم الحج مقدما خصومات وبرامج متميزة لزواره واعدا بضيافة فاخرة وخدمات نموذجية وقال خوقير : ان الفندق يواصل تربعه علي عرش افضل الفنادق التي تقدم خدمات فاخرة فيما يحقق نسبة إشغال تصل إلى 100 في المئة في أوقات الذروة وذلك لما يتمتع به من مقومات فندقية فريدة. وعدّد خوقير مزايا أنوار المدينة مؤكدا أنه الأقرب لباب النساء ويضم ما يقرب من 1300غرفة وجناح فضلا عن وجود فرص عديدة للتسوق داخل مبنى الفندق لوجود عدد ضخم من المعارض والمحلات وأكبر سوبر ماركت بالمدينة.

وأكمل مدير عام موفنبيك انوار المدينة لقد شهد نزلاء أنوار المدينة هذا العام نقلة نوعية في تطوير مرافق الفندق وإحلال وتجديد الغرف والأجنحة فيما تواصل مطاعمنا تميزها المعهود حيث بلغت 6 مطاعم يقدم كل مطعم أطباقاً تلبي كل الأذواق من الحجاج القادمين من شرق آسيا او الوطن العربي أو أوروبا.

وأشارإلى أن أنوار المدينة يعد من أكبر الفنادق بالمدينة حيث يستوعب ثلث الطاقة الفندقية الفاخرة بالمدينة فضلاً عن خدماته الفريدة التي استقطبت اغلب شركات الطيران العاملة بمطار المدينة المنورة لإقامة أطقم اسطولها الجوي مثل الخطوط المغربية ومصر للطيران والاندونيسية. من جانبه أوضح مدير عام الفندق سامح النشار: سوف نحتفل صباح أول أيام العيد مع النزلاء بإفطار جماعي على لحم الأضحية الذي سيتم اعداده وطهيه تحت إشراف طهاة على أعلى مستوى من الحرفية .

وقال نحن نقدم عروضاً فريدة في مثل هذه المناسبات لإتاحة الفرصة لزوارنا لقضاء إجازة عيد أضحى متميزة في رحاب المسجد النبوي والاستمتاع بمقومات أنوار المدينة الملاصق للمسجد النبوي وقربه من باب النساء، مشيرا إلى أن الفندق جاهز لاستقبال النزلاء بعد مغادرة أفواج الحجيج ابتداء من السادس من ذي الحجة وبأسعار غير قابلة للمنافسة.

