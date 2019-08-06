سياحة وسفر

يودع مطار سعد العبدالله الخدمة بشكل نهائي في شهر يونيو القادم بعد سنوات من العمل لاستقبال الرحلات سواء من بعض الشركات او الطائرات الخاصة ومنها «فلاي دبي» الذي سوف ينتقل إلى مطار الكويت الدولي في شهر أكتوبر المقبل .

وكان مطار سعد العبدالله استقبل أول رحلات لـ «فلاي دبي» في منتصف شهر سبتمبر من العام 2013 واستمر بواقع 8 رحلات يومياً.

أنشئ مبنى الشيخ سعد للطيران العام في عام 2008، ويستخدم المبنى لخدمة الطائرات الخاصة والرحلات التجارية، وينقسم المبنى الى ثلاث مناطق مخصصة لخدمة مسافري الدرجة السياحية ومسافري الأعمال بالاضافة الى كبار الشخصيات، ويتاح لمسافري درجة رجال الأعمال الوصول الى 4 قاعات مريحة ومخصصة للانتظار في المبنى، ويتطلب إكمال إجراءات السفر للمسافرين على الدرجة السياحية 25 دقيقة فقط متضمنة المرور عبر بوابات الهجرة واستلام الحقائب، فيما يتطلب مسافري درجة الأعمال 10 دقائق فقط.

