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سياحة وسفر

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«فلاي دبي» تعود إلى مطار الكويت الدولي في أكتوبر

مصطفي جمعة
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الثلاثاء 06 أغسطس 2019

يودع مطار سعد العبدالله الخدمة بشكل نهائي في شهر يونيو القادم بعد سنوات من العمل لاستقبال الرحلات سواء من بعض الشركات او الطائرات الخاصة ومنها «فلاي دبي» الذي سوف ينتقل إلى مطار الكويت الدولي في شهر أكتوبر المقبل .
وكان مطار سعد العبدالله استقبل أول رحلات لـ «فلاي دبي» في منتصف شهر سبتمبر من العام 2013 واستمر بواقع 8 رحلات يومياً.
أنشئ مبنى الشيخ سعد للطيران العام في عام 2008، ويستخدم المبنى لخدمة الطائرات الخاصة والرحلات التجارية، وينقسم المبنى الى ثلاث مناطق مخصصة لخدمة مسافري الدرجة السياحية ومسافري الأعمال بالاضافة الى كبار الشخصيات، ويتاح لمسافري درجة رجال الأعمال الوصول الى 4 قاعات مريحة ومخصصة للانتظار في المبنى، ويتطلب إكمال إجراءات السفر للمسافرين على الدرجة السياحية 25 دقيقة فقط متضمنة المرور عبر بوابات الهجرة واستلام الحقائب، فيما يتطلب مسافري درجة الأعمال 10 دقائق فقط.


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