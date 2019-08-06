سياحة وسفر

إركان القبرصية هدية القيصر يوليوس الجزيرة إلى كليوباترا كرمز لحبه، عندما تطأ اقدامك ارضها تعتقد انك في لقاء حالم مع اميرة من البهاء ترتدي سندسا من الزهاء كأنها كوكب من الدرر.

ولذلك لا عجب ان تكون كما وصفها الشعراء بأنها مدينة الحنين المنسوجة من حدائق اللقاء للنقاء فتَضُخُّ في الروح، الضياء من سحائب الضجر والزمان في جلاله المثير وتَلْتمُ بِلَمسة أصابعها الجُروح بأنفاسها التي هي الهدوء بنسيماته العليلة، برائحة اخضرار الجبال المعشوشبة بالرقي والرفعة من أشجار العرعر والصنوبر والبلّوط والسرو. وهدة السكون والصفاء والخدر.

تعج إركان شمال قبرص بالجمال من كل مكان ففيها الطبيعة الخلابة، والشواطئ الجميلة، وآثار شامخة تقف شاهدة على العديد من الحضارات والثقافات المختلفة التي سكنت الجزيرة على مر التاريخ، ابتداء من الإغريق و من ثم الرومان و من ثم البيزنطيين و من ثم الخلافة الإسلامية، ما خلف العديد من المعالم الأثرية المتنوعة وخير دليل على ذلك. قلعة كيرينيا الساحرة التي احتضنت آثار هذه الثقافات والنقوشات، إضافة إلى وجود مسارح موسيقية تُحاكي تاريخ تلك المناطق في مشهد نادرا ما تجده في دول أخرى. و تزخر بعدد لا يحصى من الخلجان الخلابة وبساتين الحمضيات والخلجان الواسعة الجميلة المدعومة من الموانئ التاريخية. وعند سفح شبه جزيرة كارباز في إسكيل الجديدة في منطقة بوغاز توجد أكثر الشواطئ الرملية في الجزيرة. المكان المستحق لتسليط الضوء في هذا المكان هو الشاطئ الذهبي (غولدن بيتش)، واحد من أروع وأطول الشواطئ في العالم، مع الرمال الرائعة التي تمتد لأكثر من 3 كيلومترات. الشاطئ مهدب بالكثبان الرملية الرائعة، وهناك تتجول السلاحف وتصنع مشاتلها.

و تتمتع بمناخ لطيف جدًا، مع صيف حار وجاف وشتاء معتدل، وبمتوسط300 يوم من أشعة الشمس في السنة. في أغسطس، أشد الأشهر حرارة، متوسطدرجات الحرارة يتراوح بين 21 درجة مئوية إلى 36 درجة مئوية وفي أشد الأشهر برودة (يناير وفبراير) متوسطدرجة الحرارة حوالي 10 درجات مئوية، مع متوسط هطول الأمطار لـ 6 ساعات يوميًا تحت أشعة الشمس فالمطر معتدل فيها وجميل، ما يجعلها وجهة مثالية على مدار السنة.

وثقافة أي مكان تنعكس دائمًا في المطبخ، والاكل القبرصي، مثل الشعب القبرصي، فريد من نوعه فهو يجمع بين العديد من الأذواق الرائعة من البحر الأبيض المتوسطوتركيا والشرق الأوسط. ومن اشهى المأكولات «كباب الخوخ»، المصنوع من اللحم المفروم والبصل المفروم والتوابل، ملفوفة في دهن الخروف ومشوية.

