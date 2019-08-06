سياحة وسفر

علمت «النهار» ان المفاوضات لدخول «نسمة للطيران» أجواء الكويت من خلال إقامة خط منتظم من القاهرة اقتربت من وضع الأحرف الاخيرة لتسيير رحلات مجدولة أسوة برحلاتها من القاهرة إلى المدن السعودية جدة والطائف وينبع والقصيم وتبوك والجوف وحائل. وكانت أكثر من شركة كويتية للسياحة والسفر دخلت في مفاوضات مع شركة نسمة للطيران للحصول على وكالتها على مدى الـ 5 سنوات الماضية نظرا لكونها من شركات الطيران التي يقودها فريق عمل إداري على أعلى معايير الجودة والسلامة، ويعدون من أفضل الخبراء والعاملين في مجال الطيران المدني في مصر وبمزيج من ذوي الخبرات الطويلة في المجال وبين مجموعة من الشباب الطموح المؤهل. وطياروها يتمتعون بأعلى مستوى في الكفاءة ومضيفوها حاصلون على إجازة طيران سارية المفعول ومعتمدون على طراز A320، بالإضافة إلى 4 مدربين معتمدين على طراز A320، وتم اختيارهم بناء على الخبرة العملية والسيرة الذاتية، كما أن جميع أطقم الضيافة الجوية تم تدريبهم على أعلى مستوى بمن فيهم المبتدئون والمعتمدون على طرازات أخرى، وقد استغرقت فترة التأهيل والتدريب عدة أشهر لوصولهم لأعلى مستويات الكفاءة.

وتصل شركة نسمة للطيران إلى فرنسا والتشيك وسلوفاكيا - صربيا - بولندا - رومانيا - المجر - تركيا - إسبانيا. . وتبلغ عدد الرحلات إلى أوروبا 12 رحلة شارتر أسبوعيا - وإلى السعودية 5 رحلات أسبوعيا وداخل مصر تصل إلى 4 رحلة أسبوعيا وتحرص الشركة أن تكون دائمًا مواعيد رحلاتها ثابتة ومنضبطة بدون تأخير حيث تم وصفها بـ «الشركة التي لا تتأخر أبدًا» من قبل شركات السياحة المتعاقدة معها وأصبحت شركة نسمة للطيران ملحوظة جدًا في السوق العالمي للطيران غير المنتظم (Charter) بسبب الجودة العالمية والاحترافية التي وفرتها الشركة لعملائها وبدأت اتصالات شركات السياحة المختلفة تدق أبواب شركة نسمة للطيران فكان التعاقد مع شركات السياحة الكبرى التي استبدلت شركات الطيران المتعاقدة معها بشركة نسمة للطيران مثل أكبر وأشهر شركات السياحة الفرنسية حول العالم Marmara Group وأيضًا Alpitour بالإضافة إلي شركات Airlink - Bestchoice - Beefree Holi Days Concord

