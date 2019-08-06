آراء

«الحقيقة المزعجة» التي تواجه «الاستبدال العظيم»، هي عناوين لبيانات اطلقها ارهابي مجزرة نيوزيلندا الذي نادى بضرورة العمل على الاستبدال العظيم للجنس الملون وطرده من المجتمعات الأوروبية للحفاظ على نقاوة العنصر الأوروبي، وجاء الرد المؤيد والمتمثل ببيان «الحقيقة المزعجة» والذي أعلنه ارهابي تكساس الجديد الذي اقدم على مجزرة في محل «وول مارت» مستهدفا الأميركان من الأصول الاسبانية، مؤكدا انهم اصبحوا حقيقة مزعجة تتمثل في ذلك الغزو الاسباني للمجتمع الأميركي الأبيض، ولهذا اخذ على عاتقه التخلص منهم عبر الاطلاق العشواني للنار والذي راح ضحيته عدد من الضحايا الذين قادهم قدرهم العاثر ليذهبوا ضحية جريمة كراهية جديدة لا ذنب لهم الا انهم لا ينحدرون عن العنصر الغربي الأبيض الذي يعتقد بخرافة نقاوة العرق، في حين تخرج لنا تقارير علمية عن مدى تلك النقاوة لتصدم الجميع بحقائق جذورهم التي لا تمر في كثير من الأحيان للقارة الأوروبية بصلة، بينما هي تأتي في غالبيتها من القارات الآسيوية والأفريقية، ما يعني ان احفادهم يعيشون كذبة ممكن ان تكون لديها عواقب وخيمة كتلك المجزرة التي شاهدناها مؤخرا تزامنا في تكساس واوهايو.

باتريك كروزياس ذو الـ21 عاما كتب بيانا من أربع صفحات مليء بالأخطاء المطبعية والنحوية تحت عنوان «الحقيقة المزعجة» واطلقه قبل نصف ساعة من تنفيذ الجريمة بنفس الطريقة الدرامية التي قام بها منفذ جريمة المصلين في نيوزيلندا، عبر بذلك البيان عن خيبة امله واحباطه وغضبه ازاء الواقع الأميركي الملون لاسيما امام الغزو المكسيكي، حيث اكد «أنا لم افكر ابدا بالاقدام على المساس بحياة ابناء جلدتي الأميركيين». ورأى ان ذلك الغزو المكسيكي يعتبر السبب الرئيس لتعفن البلاد من الداخل، فهم المحرضون الحقيقيون وليست خطابات الرئيس الأميركي، « وما افعله هو دفاع عن بلدي من الاستبدال الثقافي والعرقي الذي يحمله الغزاة.» ففي حين دافع في ازالة اي شبه بالوقوع تحت تأثير توجهات الرئيس الأميركي المعادية للمهاجرين، الا انه اكد أنه لم تطرأعليه فكرة قتل المكسيكيين لو انه لم يقرأ كتاب برينتون تارانت سفاح نيوزيلندا. الا ان الأزمة التي يقع فيها ذلك البيان، هو محاولته للتفريق بين «الهسبان» القدماء والآخرين الجدد، فهو يريد ان يستهدف الجدد فقط، وبسبب صعوبة تنفيذ تلك المهمة اقترح تقسيم الولايات المتحدة الأميركية الى كونفدرالية تتجزأ من خلالها الى كيانات اقليمية تخصص لكل عرق على الرغم من المحاولات الدؤوبة لتبرئة ساحة الرئيس الأميركي من تهمة التحريض، الا انه بلا شك لديه موقف واضح ضد المهاجرين لاسيما القادمون من الجنوب حيث طالب بضرورة ايقاف الزحف من وراء الحدود المكسيكية.

جريمة كراهية جديدة توجه ضد الهسبان، وقبلهم المسلمين واليهود وغيرهم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الارهاب لا يعرف هوية، والتطرف تفكير يقوم على التخريب ويأتي بحلول ساذجة، بل ان أي قارئ مبتدئ للتاريخ الأميركي يعي ان عظمة ذلك التاريخ تقوم على مقولة «الوعاء المختلط» و«بلد الأحلام» و«الفرص للجميع» دون تمييز طائفي او عرقي او اجتماعي او اقتصادي، تلك هي الحقيقة التي مكنت الولايات المتحدة الأميركية من ان تسود العالم بعد ان اصبحت بلدا يقوم على المؤسسة وليس الفرد وما تحكمه من ميول وافكار قد تكون مخربة او مدمرة كما حصل مع تلك الجرائم الأخيرة، بل ان الغريب في الأمر هو تزامن تلك الجرائم العنصرية في مدينتين اميركتين في آن واحد وهما تكساس واوهايو، ما يعبر عن ظاهرة آخذة في التزايد.

