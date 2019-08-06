آراء

بداية اؤكد على احترامي لكل رأي مخالف لرأيي او لوجهة نظري بأي موضوع يتم طرحه على الساحة المحلية للنقاش والمداولة بين ابناء هذا الوطن الغالي بمختلف مشاربهم، وكما يعرف الجميع ان الحياة الديموقراطية الفعلية بدأت بالكويت منذ الاستقلال في عام 1961 تم تقسيم الكويت لأول مرة في تاريخها الى 20 دائرة انتخابية طبقاً للقانون رقم (25) والخاص بنظام انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي على ان يُنتخب نائب عن كل منطقة ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون وتم تعديله قبل العمل فيه حيث صدر قانون في تاريخ 7 أكتوبر من نفس العام على ان يكون التقسيم الى عشر دوائر انتخابية عضوين من كل دائرة وتم انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي المكون من عشرين نائبا، وظلت العشر دوائر في عام 1962م وتم تعديل عدد الأعضاء المنتخبين الى خمسة اعضاء عن كل دائرة بدلاً من اثنين وذلك وفق نص المادة (51) من القانون رقم (35) الخاص بانتخابات اعضاء مجلس الأمة وتم عمل اول انتخابات لمجلس الأمة سنة 1963م وظل قانون الدوائر الانتخابية كما هو حتى سنة 1976م، وعادت انتخابات مجلس الامة بتاريخ 17 ديسمبر 1980م حيث اصدر سمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله اثناء فترة حل مجلس الامة في فصله التشريعي الرابع مرسوماً بالقانون رقم (99) باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة تنص المادة الأولى على تقسيم الكويت الى 25 دائرة انتخابية وصوتين لكل ناخب بواقع عضوين عن كل دائرة انتخابية وتم تطبيق القانون حسب تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة وكانت الانتخابات في 23 فبراير 1981م.

وبالأول من شهر اغسطس 2006م اصدر سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح القانون رقم (42) لعام 2006م باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة بواقع خمس دوائر انتخابية و10 أعضاء من كل دائرة انتخابية ولكل ناخب اربعة اصوات وتمت الانتخابات ضمن تقسيم الدوائر الخمس لأول مرة في تاريخ 17 مايو من عام 2008م، وفي فبراير 2012م تم تعديل قانون الانتخاب ببقاء الخمس دوائر انتخابية وصوت واحد لكل ناخب بواقع عشرة اعضاء للمجلس عن كل دائرة انتخابية، والصوت الواحد كانت رغبة اميرية سامية من باب توسيع المشاركة واعطاء المجال للمجاميع الصغيرة والافراد التي ما كانت تصل من خلال الخمسة اصوات ولا الصوتين ولا الأربعة اصوات.

ومع كل هذا التاريخ الحافل من التعديلات سواء كان التعديل على عدد الدوائر الانتخابية او على عدد الأصوات للناخب نسمع بين فينة وأخرى من يطالب او يعمل او يسعى لتعديل جديد على عدد الأصوات فقط وهنا السر نعم السر الذي تخفيه كل القوى السياسية وجميع الأحزاب التي تلقب نفسها تيارات لكون الأحزاب مجرمة لدينا بالكويت وهذا بالاضافة لكل من يطلق على نفسه ناشط سياسي او مطلع على الشأن الانتخابي والى آخر هذه المسميات التي بواقعها العملي لا وجود لها سوى الظهور الاعلامي. والسؤال هنا لكل من يرغب في تغيير عدد الأصوات للناخب لماذا زيادة عدد الأصوات؟ وما الهدف الحقيقي منها؟ وهل فعلا تخدم المواطن الكويتي الذي ينتخب او حتى الذي لا ينتخب؟ ام هو تغيير من اجل مصالح حزبية وطائفية وقبيلة؟ ام هي رغبة ملحة لاخفاء الأقليات والأفراد من ابناء هذا الوطن الذين لم تكن لهم فرصة المشاركة كنواب قبل الصوت الواحد؟ ولا هو تغيير حتى تقول القوى السياسية نحن هنا؟ وهنا اذكر ان منذ مجلس 1992م ومرورا بكل المجاس السابقة وحتى المجلس الحالي الذي بقي من عمره عام واحد ان المواطن الكويتي محبط من اداء مجالس الأمة السابقة والحالية وكل مجلس يأتي يزيد من حالة الاحباط العام من المجلس الذي قبله ولذا تجد البعض من الكويتيين لا يتكلف عناء الذهاب والتصويت ونسبة المشاركة خير دليل على حالة الاحباط. وكتبت هذا المقال بعد قراءتي للخبر الذي نشر على الصفحة الأولى بجريدة «النهار» الغراء في يوم الجمعة الموافق 19/7/2019م العدد 3735 مفاده (تحرك نيابي واسع لتعديل النظام الانتخابي واقراره بدور الانعقاد المقبل بواقع 5 دوائر وصوتان) كلام جميل ما اقدر اقول شيء عنه لأني احترم الرأي والرأي الاخر بس السؤال للأعزاء النواب الذين يتحركون على التعديل المذكور أليس من الاجدر بكم الجري وراء تعديل النظام الانتخابي الوقوف دقيقتين وسؤال انفسكم الصوت الواحد رغبة من هي؟ وإن كنتم لا تملكون الدقيقة للوقوف لهذا السؤال هناك سؤال آخر ماذا قدمتم كنواب عن الامة لأهل الكويت؟ وان كنتم فعلا تنشدون تغيير النظام الانتخابي للصالح الوطني خلو مقترح التعديل يكون على النحو الاتي (الكويت كلها دائرة انتخابية واحدة وصوتان لكل ناخب) وهذا مقترح من مواطن عادي وبسيط من اصحاب المعاش الذي لا يعيش.

وبالختام اقول كمواطن كويتي بسيط من اهل الغالبية الصامتة الذي لا ينتمي لأي قوى او تيار سياسي ولست من الذين يدعون النشاط او الاهتمام بالشأن السياسي المحلي ان نصف حالة الاحباط الذي نعاني منه ككويتيين من اداء النواب الكرام السابقين والحاليين والقادمين مستقبلا نحن سبب مباشر فيه لكوننا نحن ننتخبهم نعم نحن من ينتخبهم ويوصلهم للكراسي الخضراء ومن بعدها نقعد نتحلطم ونتذمر منهم ومن ادائهم وهنا اذكر الآية الكريمة (11) من سورة الرعد (بسم الله الرحمن الرحيم - ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - صدق الله العلي العظيم)، والحين اقول نعم للصوت الـ1 ولا لغيره لكونه هو الأفضل من حيث الأقليات العددية والافراد ويلغي نظرية الكثرة العددية تسحق القلة القليلة عددا، وما ظل عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء ويرد عنهم حقد الحاقدين، ولا يصح الا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: جم لتر بنزين يستهلك شارع الحب؟ الجواب بهذا المثل اللبناني القديم (اذا ما بكي الطفل امووو ما بترضعووو) وأنت اعقل ويوووز يا مواطن.

