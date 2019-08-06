آراء

يوم الثاني من اغسطس 1990 كان يوماً مفصلياً غيّر التاريخ وقلب الأحداث في المنطقة والعالم، هو بداية لتحول في موازين القوى في العالم وتحول في التحالفات العالمية وبروز قوى وانهيار قوى اخرى، وجه العالم تغير ولاتزال تفاعلات التغيير مستمرة منذ 1990 حتى اليوم.

اللعنة الكبرى لجريمة الغزو لحقت بالعراق الذي تحول الى مستنقع للعنف والدم.

عراق اليوم تمزقه الطائفية وتقطع اوصاله الجغرافية، وتمتد نيران هذا الجحيم المذهبي من العراق الى المنطقة ودول الجوار، منذ ان غزت قوات العراق الكويت قبل تسع وعشرين سنة والمنطقة تشهد تدخلات دولية مما يسبب حالة من التوجس والمخاطر الأمنية المحدقة.

الغزو العراقي تسبب في بروز قوة ايران في المنطقة وباتت تمثل اكبر التحديات الأمنية على دول الخليج، وكل مايجري احداث سياسية وأمنية في المنطقة اليوم لو بحثنا في ابعادها وأسبابها نجد لحدث الغزو العراقي سبب مباشر اوغير مباشر لأنه الحدث الذي غير المشهد العربي والدولي هو الزلزال الكبير الذي لانزال نشعر بتوابعه الزلزالية حتى اليوم.

قضية فلسطين التي كانت قضية العرب الأولى قبل الغزو العراقي للكويت تراجعت حيث تقدمت عليها المطالب الذاتية والمحلية وغطت عليها الصراعات الداخلية للعرب وشغلتنا عنها المعارك المذهبية فتضاءلت القضية الفلسطينية وبقيت مجرد شعار قديم وعبارة جوفاء في بيانات عربية معلبة مكررة بلا مضمون حقيقي.

الأحداث في الشرق الأوسط منذ الغزو العراقي وهي في تفاعل تموج بالحروب والثورات وتتجه لرسم خارطة جديدة اطلقت عليها وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس: «خارطة الدم» منذ 2008 وبالفعل هاهو الدم العربي يراق على جوانب الحدود العربية وينتشر الهرج والمرج والتقتيل، وتقترب عدد من البلدان العربية من التقسيم، وتتفتت القوى العربية لصالح امن اسرائيل.

الغزو العراقي كان سبباً رئيسا في انهيار منظومة الأمن العربي، وفشل العرب في اول اختبار لهم لذلك وجدت الدول الغربية الفراغ في الساحة العربية مما مكنها من ملئه. واجمالاً نعتقد ان الغزو العراقي كان سبباً وأغلب مايجري من احداث اليوم في المنطقة هو نتيجة مباشرة او غير مباشرة لتلك الحماقة الصدامية.

