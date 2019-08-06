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الرياض - واس: يقف مشروع قطار المشاعر المقدسة الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة شاهدًا على حجم المشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

ويربط مشروع قطار المشاعر الذي انطلقت أولى رحلاته عام 1431هـ بين جنوب شرق مشعر عرفات وجنوب غرب مشعر منى (منطقة الجمرات)، عبر مشعر مزدلفة بمسار يبلغ 20 كيلو متراً في إنشاءات مرتفعة على أعمدة في الجزر الوسطية للطرق.

ويشتمل المشروع على تسع محطات مرتفعة عن الأرض بطول 300 متر لكل محطة، ويتم الوصول إلى أرصفة القطار عن طريق منحدرات ومصاعد وسلالم عادية وكهربائية، وبوابات أوتوماتيكية تفصل بين القطار ومناطق التحميل ومناطق الانتظار، فيما يتم تفويج الحشود إلى المحطات في مسارات محددة إلى مناطق الانتظار أسفل المحطات التي تستوعب أكثر من 3000 حاج.

ويستهدف قطار المشاعر في موسم حج 1440 نقل 360 ألف حاج عبر أكثر من 2000 رحلة خلال سبعة أيام، بواقع أكثر من 72 ألف حاج في الساعة، فيما يصل عدد القطارات إلى 17 قطارًا، تضم 204 عربات مكيفة بطول 300 متر، وتستوعب كل عربة 300 حاج، إضافة إلى عربتين أمامية وخلفية.

ويمر القطار عبر المحطات الموزعة في عرفات ومزدلفة ومنى، بثلاث محطات لكل مشعر، حيث يمر القطار بثلاث محطات مختلفة في مشعر عرفات، ويمر بعدها بثلاث محطات أخرى في مزدلفة، ثم يتوقف في المحطة الأولى في أول مشعر منى، ثم في وسطه، فيما تصل محطته الأخيرة إلى الطابق الرابع في منشأة جسر الجمرات.

ويبدأ مسار القطار من محطة الجمرات، ماراً بمشعر منى، ثم إلى مزدلفة، ومنها إلى عرفات، بسرعة تتراوح بين 80-120 كم في الساعة، ويصل ارتفاعه عن الأرض إلى 45 متراً عند الجمرات.

وحصل المشروع على جائزة (فيديك) العالمية حيث تم اختياره من قبل منظمة الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية من بين أفضل 24 مشروعاً على مستوى العالم خلال الـ 100 عام الماضية، وذلك لتميّز المشروع وإسهامه في تحسين ظروف الحياة، والمحافظة على نظافة البيئة من آثار التلوث الناجم عن عوادم السيارات.

