الاخيرة

الرياض - الوكالات: تتشارك 21 جهة حكومية وخاصة في المملكة العربية السعودية خلال موسم حج هذا العام 1440هـ في تقديم خدمات الحج العامة والتي تعد واحدة من خمس خدمات رئيسة تقدم لحجاج بيت الله الحرام (خدمات الاشراف والمتابعة لأعمال الحج، خدمات الحج العامة، خدمات الحجاج الصحية، خدمات نقل الحجاج، خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مكة والمشاعر المقدسة) حيث أعلنت الهيئة العامة للاحصاء أمس ضمن «سجل احصاءات الحج 1440هـ «البيانات التفصيلية لما يتعلق بـ«خدمات الحج العامة».

وأوضحت أن أكثر من 200 خدمة رئيسة في مجال «الخدمات العامة تقدم لحجاج بيت الله الحرام، وتشمل: أنشطة الأمانات والبلديات، وخدمات الرقابة والتفتيش، وخدمات الكهرباء والمياه، وخدمات التوعية الدينية والاعلامية، والخدمات الأمنية، وخدمات تجهيز وتهيئة المنافذ لاستقبال الحجاج، وخدمات اصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل، وخدمات الأحوال المدنية، اضافة الى عدد من الخدمات المساندة الأخرى.

وأوضحت الهيئة عبر «سجل احصاءات الحج 1440هـ» المنشور على موقعها الرسمي أن اجمالي القوى العاملة التي تقدم الخدمات العامة بلغ 257,763 موظفا وموظفة، منهم 253,905 رجال، و3858 امرأة يعملون على مدار الساعة طوال أيام موسم الحج، فيما بلغ عدد المعدات والآليات المستخدمة لهذه الخدمات 62,050 معدة وآلية، و7727سيارة، و2640 دراجة نارية، و14,498 جهازا لاسلكيا، و5337 جهاز حاسوب.

