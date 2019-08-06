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تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلا من الانتقادات، بعد ظهوره يوزع ابتساماته في حفل زفاف بأحد أندية الغولف الخاصة به، بعد ساعات من مجزرة كراهية في تكساس قتل خلالها 20 شخصا.

ونشرت صور ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان الرئيس يقف إلى جانب عروس ويحيي الحضور في الزفاف المقام بنادي غولف يملكه في نيوجيرسي، السبت. واعتبر مستخدمو منصات التواصل تصرف ترامب غير مبال بالحادث المأساوي، لا سيما بعدما نشرت مصورة الأعراس المحترفة جينيفر لام صورة الرئيس وزوجته ميلانيا ترامب إلى جانب عروسين.

وحملت الصورة تعليق: العروس والعريس وضيوفهما التقوا الرئيس والسيدة الأولى.

وقالت صحيفة نيويورك بوست إن مقاطع فيديو انتشرت لضيوف الزفاف وهم يغنون أميركا عندما وصل ترامب، بينما رصدت صورة أخرى ترامب وقد بدا أنه يستمتع بوقته، في لقطات اعتبرت مستفزة لمشاعر الأميركيين بعد الحادث الدموي.

وبدأت الصور في الانتشار على مواقع التواصل حوالي التاسعة مساء، فيما وقع هجوم تكساس الدامي في العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

