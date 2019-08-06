خالد عبدالله بطي الفايد العدواني، 17 عاماً، شيع، الرجال: ديوان العداوين، العمرية، ت: 60741277، النساء: سعد العبدالله، ق9، ش901، م145، ت: 55115401

طليعه حنش مجيد، أرملة محمد صالح العنزي، 75 عاماً، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 55502333، النساء: صباح السالم، ق10، ش2، ج3، م8، ت: 99651574

عائشة عثمان شاهر، أرملة عبدالله محمد شعران العجمي، 71 عاماً، شيعت، الرجال: سعدالعبدالله، ق6، ش608، م4، ت: 91111139، النساء: القصر، ق3، ش5، ج16، م4، ت: 51377777

بزه سليمان ناصر الحمدان، أرملة عبدالرحمن فهد الحمدان، 84 عاماً، شيعت، الرجال: ديوان الحمدان، الفنطاس، ق2، ش16، مقابل مسجد الحمدان، ت: 99366964، النساء: مبارك الكبير، ق7، ش2، م9، ت: 99773292

حمود عبدالله حسين الشمري، 55 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: النعيم، ق3، ش19، م171، ت: 99009038، النساء: العيون، ق2، ش7، م228، ت: 60666663

إنا لله وإنا إليه راجعون