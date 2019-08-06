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واشنطن - أ ف ب: وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابا الى الأمة بعد عمليتي اطلاق نار أوقعتا 29 قتيلا في نهاية الاسبوع ما أدى الى تجدد الانتقادات لتصريحاته النارية التي اعتبرها البعض جزءا من المشكلة.

وقعت الحادثة الأولى السبت بمدينة ال باسو الحدودية مع المكسيك بولاية تكساس، التي يقطنها عدد كبير من ذوي الأصول اللاتينية، حيث قتل مسلح يدعى باتريك كروسيوس عشرين في متجر قبل أن يستسلم للشرطة، ووصفت سلطات تكساس الحادث بجريمة كراهية لها دوافع عنصرية.

واستندت الشرطة في توصيفها الحادث الى البيان الذي أصدره كروسيوس قبيل تنفيذ عمليته، الذي ذكر فيه أن هجومه يأتي «ردا على الغزو اللاتيني لتكساس».

وفي ولاية أوهايو، أطلق مسلح النار في ضاحية بمدينة دايتون صباح أول أمس الأحد؛ ما أسفر عن مقتل 10 واصابة 26 قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وقال ترامب «لا مكان للكراهية في بلدنا» لكنه عزا أيضا أعمال العنف الى مشاكل أمراض عقلية. وأضاف «هؤلاء أشخاص مصابون بأمراض عقلية خطيرة جدا»، علما بأن الشرطة لم تؤكد بعد ذلك الاحتمال.

وقال «يجب لهذا الأمر أن يتوقف. انّه مستمرّ منذ سنوات.. وسنوات في بلدنا». واقترح ترامب على الجمهوريين والديموقراطيين التوافق حول تشديد القيود على الأسلحة وربطه بمشروعه حول الاصلاحات المتعلقة بالهجرة. وكتب ترامب على «تويتر» «على الجمهوريين والديموقراطيين أن يتحدوا وأن يقوموا بالتحقق بشكل دقيق من خلفيات الموضوع، وربما ربط قانون (السلاح) باصلاح الهجرة الذي نحن بحاجة ماسة اليه»، مضيفاً «يجب أن نخرج بشيء جيد، وربما عظيم، من هذين الحدثين المأساويين».

ترامب في الواجهة

وانعكست أصداء الحادثين على حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وندد مرشحون ديموقراطيون بارتفاع معدلات العنف بأسلحة نارية، وحمّل عدة مرشحين ديموقراطيين للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020 ترامب المسؤولية بشكل غير مباشر.

وفي تصريح لشبكة «سي ان ان» قال السيناتور كوري بوكر ان «دونالد ترامب مسؤول عن هذا؛ انه مسؤول لأنه يؤجج الخوف والكراهية والتعصب».

وذهب المرشح الديموقراطي بيتو أوروركي الى أبعد من ذلك، عندما اعتبر أن ترامب «لا يحض على الخطابات العنصرية فحسب، بل يحض على العنف الذي يليها أيضا».

من جانبها، قالت المرشحة اليزابيث وارن ان «الرئيس ترامب يحض شخصيا على العنصرية وعلى تفوق العرق الأبيض».

وأرجع المرشح للانتخابات التمهيدية الديموقراطية بيت بوتيجيج -في تصريح لشبكة فوكس نيوز- ما حصل الى «ضعف سياسات ضبط سوق السلاح من جهة، وارتفاع وتيرة ارهاب محلي تحركه نوازع قومية بيضاء من جهة ثانية». وقال بيرني ساندرز على تويتر «سيدي الرئيس: كف عن خطابك العنصري والكاره والمعادي للمهاجرين. لهجتك تخلق مناخا يقوي المتطرفين الذين يلجأون الى العنف».

وتعرض الرئيس ترامب مرارا لانتقادات بسبب بطئه في استنكار أعمال عنف يرتكبها قوميون بيض، أو تصريحاته التي هاجم فيها المهاجرين الذين يأتون من الحدود المكسيكية، ووصفهم بالغزاة، أو دعوته مؤخرا نوابا في الحزب الديمقراطي من الأقليات «الى العودة لبلدانهم».

وتشير منظمات حقوقية الى زيادة غير مسبوقة في عدد مجموعات الكراهية وحوادث الناتجة عن ذلك في فترة رئاسة ترامب.

وقال مركز «بوفرتي لو سنتر» المدافع عن الحقوق المدنية «التظاهر بأن ادارته وخطاب الكراهية الذي تنشره لا يلعبان دورا في أعمال العنف التي شهدناها في ال باسو، ينم عن جهل في أحسن الأحوال ولا مسؤولية في أسوئها». وأشار المركز الى أقوال ترامب بان «المهاجرين المكسيكيين مغتصبون وتجار مخدرات» وعدم التصرف عندما تهتف الحشود في تجمع لترامب «أعيدوها الى بلدها» في اشارة الى عضو في الكونغرس من أصل صومالي.

ورغم تكرار حوادث اطلاق النار العشوائية في الولايات المتحدة، وسقوط مئات القتلى جراء ذلك؛ بقيت قوانين حيازة الأسلحة مسألة شائكة داخل الكونغرس، خاصة في ظل فشل المشرعين في طرح تغييرات جوهرية لتعديله.

