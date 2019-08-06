عربيات ودوليات

جندي أميركي خارج الخدمة تحول الى بطل، بعدما أنقذ حياة العديد من الأطفال أثناء هجوم «ال باسو»، الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا.

وقال الجندي بالجيش الأميركي غليندون أوكلي (22 عاما)، انه بينما كان يتسوق في مركز «سيلو فيستا» بال باسو، هرع اليه طفل ليخبره بحدوث اطلاق نار في متجر «وال مارت» المجاور.

لم يأخذ أوكلي كلام الطفل على محمل الجد في بادئ الأمر، لكن عندما سمع اطلاق الرصاص تيقن من الأمر، وعلى الفور توجه الى هناك بعد أن سحب مسدسه، وبدأ في اخراج الأطفال من مكان الحادث.

وقال أوكلي «رأيت مجموعة من الأطفال تجري في المكان من دون آبائهم، ولم يكن هناك موظفون، لذلك حاولت جمع أكبر عدد منهم».

بعدها سلك أوكلي بعض الطرق داخل المتجر رفقة الأطفال حتى يبتعد عن أعين مطلق النار.

وأضاف أوكلي أنه ترك الأطفال يهرعون نحو الشرطة التي كانت تصوب بسلاحها نحوه، لذلك أخرج أوكلي هاتفه وبدأ يسجل بصوته، حتى تعرف الشرطة التفاصيل في حال ما أطلقوا النار عليه بالخطأ.

واعتقلت السلطات المشتبه باطلاق النار باتريك كروزيوس، وقالت انه يبلغ من العمر 21 عاما.

وكانت شرطة مدينة ال باسو قالت الأحد انها وجهت تهمة القتل الى المشتبه بارتكابه المجزرة التي راح ضحيتها 20 شخصا، مشيرة الى أن المتهم يواجه عقوبة الاعدام. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن كروزيوس سلم نفسه للشرطة خارج محل وولمارت الذي شهد الهجوم، وكشفت السلطات أن المشتبه فيه من سكان منطقة آلن، بضاحية مدينة دالاس، وتبعد عن ال باسو حوالي 650 ميلا.

وقبل شهور من وقوع الحادث، كان أوكلي قد عاد من خدمته العسكرية بالكويت، لذلك كان مايزال يصطحب مسدسه، بحسب ما يسمح له القانون بولاية تكساس.

وولد أوكلي لعائلة عسكرية، اذ خدم أبوه بالجيش الأميركي لمدة 31 عاما.

وقال ان اقامته بالكويت كانت جيدة، مضيفا أنه تمنى لو خدم في العراق.

