عربيات ودوليات

طهران الوكالات: قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الولايات المتحدة في عزلة بسبب اعتمادها سياسة الهيمنة، وان بلاده لن تتفاوض معها، لكنها ستُبقي خيار الدبلوماسية مفتوحا خلافا لما يريده البعض في واشنطن.

واعتبر أن الولايات المتحدة تتصرف بمفردها ضد طهران، وهي غير قادرة على تشكيل تحالف من أجل حماية السفن التجارية في الخليج لأن حلفاءها يشعرون «بالحرج» من الانضمام اليه.

وأكد ظريف، في مؤتمر صحافي مطول في طهران أمس، أن الولايات المتحدة هي التي تتبع سياسة الهيمنة وفرض القوة والخطوات أحادية الجانب وتريد التستر وراء تحالف دولي.

وقال «لن نقبل أبدا الارهاب الاقتصادي الأميركي، ولن نقبل التفاوض مع أميركا حتى تتراجع عن سياستها»، مشيرا الى أن «التفاوض هو الآن بيدنا ولن يكون بيد أميركا أبدا».

وأضاف وزير الخارجية الايراني إن اعلان واشنطن عن رغبتها في التفاوض هو مجرد ادعاء غير واقعي وأن كل ممارساتها تدل على خلاف ذلك، ودعا الكونغرس الى تحمل مسؤوليته في عدم التزام الادارة الأميركية بقراراته.

وتابع ظريف أن الولايات المتحدة تورطت بتقديس ثقافة العنف والعنجهية، وأن «الأميركيين يفرضون الحظر والمقاطعة وقد أثبتوا فشلهم في الدبلوماسية والحوار».

ولفت الوزير الايراني الى أن الولايات المتحدة لم تنتصر في أي حرب منذ سبعين عاما وأن الحوار معها محكوم بالانهيار، على اعتبار أن واشنطن تتعامل مع القوانين الدولية وفق مصالحها فقط، حسب تعبيره.

لكن ظريف لم يستبعد الانخراط في حوار في المستقبل. وأوضح «برأيي المفاوضات والدبلوماسية لا تنتهي أبداً. لطالما كانت المفاوضات وسوف تبقى على أجندتي. حتى في وقت الحرب، المفاوضات حاضرة». وقال انه لا يعتقد أن ترامب يريد خوض حرب مع ايران الا أن الصقور المحيطين به مثل مستشار الأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يسعون اليها. وأوضح «أعتقد أن ترامب لا يسعى للحرب. لكن بولتون ونتانياهو يريدانها»، مضيفاً «انهما على استعداد لخوض حروب حتى آخر جندي أميركي».

وعند سؤاله خلال المؤتمر الصحافي عن تقارير تتحدث عن تلقيه دعوة للقاء دونالد ترامب في البيت الأبيض، قال ظريف انه رفض الدعوة رغم تهديده بفرض عقوبات عليه. وأوضح «خلال زيارتي لنيويورك قيل لي إنه سيفرض الحظر عليّ في غضون أسبوعين الا اذا قبلت عرضهم» الذي قال انه رفضه «لحسن الحظ».

وفي مؤتمره الصحافي، أكد ظريف أن بلاده لن تشتري الأمن من الخارج وأن أمنها ينبع من الشعب وستقابل الضغوط الأميركية بالتقدم والتطور والاعتماد على شعبها، مشيرا الى أنه تم حرمان البلاد منذ البداية من الوسائل التي تدافع بها عن شعبها.

وبخصوص الملف النووي، أكد ظريف أن بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي ولا عودة الى ما قبله وأنه اذا نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها كاملة، فان طهران ستعود لتنفيذ كامل التزاماتها، مشددا على أن ايران لم تخرق الاتفاق عندما قلصت بعض التزاماتها.

وذكر ظريف أن 15 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام طهران بالاتفاق، ودعا الأوروبيين بالمقابل الى تطبيق التزاماتهم تجاهه وألا يرتبطوا بالموقف الأميركي منه، مشيرا الى أن واشنطن هي التي خرقت الاتفاق النووي.

وبشأن حرب اليمن، دعا ظريف الى وقفها فورا، وقال ان على بعض دول المنطقة أن تعلم أن الحوار السلمي هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن في المنطقة، مشيرا الى أن طهران منفتحة على الحوار مع السعودية والامارات ودول المنطقة.

ورأى وزير الخارجية الايراني أنه يجب توسيع التعاون الخليجي وليس مقاطعة بعض دوله، داعيا الى توقيع اتفاقيات عدم اعتداء.

