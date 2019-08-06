عربيات ودوليات

برلين «رويترز»: أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس أن ألمانيا لن تنضم لمهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز.

وأضاف أن برلين تفضل مهمة أوروبية لكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة احراز تقدم في هذا الصدد.

وقال ماس للصحافيين «في الوقت الحالي يفضل البريطانيون الانضمام الى مهمة أميركية. نحن لن نفعل ذلك». وأضاف «نريد مهمة أوروبية» مشيرا الى أن هذا الأمر مطروح لكنه سيستغرق وقتا لاقناع الاتحاد الأوروبي بالقيام بمثل هذه المهمة.

وقالت السفارة الأميركية في برلين ان الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام الى فرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز و«التصدي للاعتداءات الايرانية». ورفضت ألمانيا الطلب.

