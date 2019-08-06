عربيات ودوليات

غزة «الأناضول»: يرى مراقبون أن توقيت تسريب تقرير حول وجود فساد في أروقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، «ليس بريئا»، ويخدم رؤية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإسرائيل، الساعية لإنهاء القضية الفلسطينية، وتنفيذ خطة التسوية المعروفة باسم «صفقة القرن».

وبحسب المراقبين، فإن الإدارة الأميركية تعمل بشكل متواصل على إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين، وتسعى لإغلاق أبواب الوكالة الأممية، باعتبارها «الشاهد السياسي والدولي على قضيتهم».

وقال تقرير سري، صادر عن مكتب الأخلاقيات في أونروا، إن أعضاء بالإدارة العليا للوكالة، أساؤوا استغلال سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي.

وتعرضت الوكالة إلى ضغوط شديدة، منذ أن أوقفت الإدارة الأميركية، في سبتمبر 2018، كامل مساعدات بلادها المالية البالغة نحو 300 مليون دولار.

ولا تخفي واشنطن، وإسرائيل، رغبتهما في حلّ وكالة أونروا، ونقل صلاحياتها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، قد طالب في يونيو 2017، بـ»تفكيك وكالة أونروا, ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال نتنياهو، آنذاك، إنه أبلغ السفيرة الأميركية (السابقة) لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، بأنه يجب النظر في استمرار عمل الأونروا، متهما الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل لأنها «من خلال وجودها وأنشطتها تساهم في تخليد مشكلة اللاجئين».

أما الولايات المتحدة، التي كانت الداعم الأكبر لـ «أونروا»، فقد أوقفت كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 300 مليون دولار، وهو ما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة.

كما قالت وسائل إعلام أميركية بارزة ، إن إدارة ترامب تريد تقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو سبعمائة ألف فقط ممن هجّرتهم العصابات الصهيونية من منازلهم عام 1948-1949.

وعلّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على اتهامات الفساد، بقوله:» نموذج (أونروا) مكسور وغير مستدام ويعتمد على عدد لا نهاية له من المستفيدين، الفلسطينيون المقيمون في مخيمات اللاجئين يستحقون أفضل بكثير».

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، وسام عفيفة، أن توقيت تسريب اتهامات الفساد، تشوبه الشبهات. وقال لوكالة الأناضول:» لا شك أن هناك شبهات كثيرة حول وقت وآليات تسريب معلومات حول وجود فساد في أونروا، ولكن مما لا شك فيها أن هذا يخدم (الخطة الأميركية المرتقبة) صفقة القرن، ومن أجل محاربة الوجود والحقوق الفلسطينية».

ورأى عفيفة أن تقويض عمل وكالة أونروا، سيجعل الفلسطينيين «يعيشون نكبة جديدة، وأوضاع مأساوية، خاصة وأن هناك عشرات آلاف الأسر تعتمد على مساعدات الوكالة بشكل شبه كامل. واستدرك:» أي جهة تقطع تمويلها عن أونروا بسبب الفساد، فإن قرارها مشبوه، وما يجب حدوثه هو إصلاح الخلل داخل الوكالة الأممية، فالشعب الفلسطيني بأكمله لا يجب أن يكون الضحية».

وأوقفت كل من هولندا وسويسرا تمويلهما، لوكالة «اونروا»، الثلاثاء الماضي، في أعقاب نشر الاتهامات.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له ، من وقف التمويل، قائلا «إن الخاسر الأكبر جراء القرار هم مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين المشردين.

وأوضح المرصد، ومقره جنيف، أن «الفساد لا يعالج بوقف التمويل بل بتعزيز آليات الشفافية والمراقبة والإشراف المباشر إن لزم الأمر».

بدوره، يتفق المحلل السياسي، تيسير محيسن، مع عفيفة، بأن نشر الاتهامات يهدف إلى «إنهاء القضية الفلسطينية»، عبر تصفية قضية اللاجئين.

وأضاف محيسن لوكالة الأناضول: «تصفية القضية الفلسطينية يتم بتدمير المرتكزات التي تقوم عليها، وأونروا الشاهد القوي على نكبة الفلسطينيين، لذلك تسعى أطراف دولية لتدميرها، من خلال تسريب تقارير حول فساد فيها يجب معالجته، وليس انهاء العمل بسببه».

وتابع: «الرمزية السياسية للوكالة تعبر عن بقاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ولكن مع تولي دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة ، سار في مسارات لإنهاء القضية الفلسطينية».

واستدرك: «سابقا استهدف ترامب، المرتكز الأول للفلسطينيين، وهو إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، والآن استهدف الساق الأخرى للفلسطينيين، من خلال محاولة إنهاء وكالة أونروا».

وتأسست «أونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

