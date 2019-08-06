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عبرالألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الانكليزي، عن غضبه من موعد مباراة فريقه الأولى ببطولة الدوري الإنكليزي، والمقرر لها الجمعة المقبل، أمام نوريتش سيتي.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «أفضل أن ألعب مباراة نوريتش يوم الأحد، أي بعد يومين من التاريخ المحدد لها».

وأضاف: «لقد لعبنا آخر مباراة في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك سنلعب أول مباراة في الدوري الإنكليزي، الأمر لا يبدو صحيحا».

وتابع: «أرى الناس متحمسين ويتطلعون إلى المباراة، لكن لا أحد يهتم بالمشاكل التي لدينا، ولهذا السبب يجب أن أذكرهم لأن لا أحد يراها».

وختم: «كانت مباراتنا الأخيرة ضد توتنهام بعد ثلاثة أسابيع من لعب الجميع مبارياتهم الأخيرة في الموسم، والآن سنلعب أول مباراة في البريميرليغ أيضا، من يمكنه فهم هذه الفكرة؟»

وكان مانشستر سيتي توج بأول لقب محلي متاح للموسم الجديد بعد رفعه درع المجتمع الإنكليزية التي تقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، وذلك بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي على ملعب «ويمبلي» في لندن. وكان سيتي الذي توج بطلا لدوري الموسم الماضي في المرحلة الأخيرة بفارق نقطة فقط عن ليفربول بالذات، البادىء بالتسجيل في الدقيقة 12 عبر رحيم ستيرلينغ، قبل أن يعادل الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة 77.

واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي، فابتسم الحظ لسيتي الذي أصبح أول فريق يحرز الدرع في مباراة تجمع عادة بين بطلي الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي، كبطل للدوري والكأس (أحرز ثلاثية محلية تاريخية الموسم الماضي) منذ أرسنال عام 2002 حين فاز على ليفربول أيضا.وكان مدافع سيتي كايل ووكر سعيدا بهذه البداية للموسم الجديد، قائلا لشبكة «بي تي» الرياضية «إنه اللقب الأول المتاح للفوز. بالنسبة لي، خلال نشأتي، كانت (درع المجتمع) شيئا كبيرا. إنها تعطي اشارة انطلاق الموسم على أمل أن نكرر ما قمنا به الموسم الماضي».

ويدين فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالفوز الى حارسه التشيلي كلاوديو برافو الذي صد الركلة الترجيحية الثانية لليفربول بواسطة الهولندي جورجينيو فينالدوم، مانحا فريقه لقب درع المجتمع للمرة الثانية تواليا والسادسة في تاريخه، فيما فشل ليفربول في احراز الدرع للمرة الأولى منذ 2006 حين خاض المباراة بعد فوزه بلقب الكأس، في حين أن مشاركته فيها خلال نسخة 2019 ناجمة عن حلوله وصيفا في الدوري.

وسيحظى ليفربول بشرف أن يفتتح الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم الجمعة (ضد نوريتش سيتي) عوضا عن سيتي حامل اللقب الذي يلعب السبت خارج ملعبه مع وست هام، وذلك لأن فريق كلوب سيدافع عن مكانته كبطل لدوري أبطال أوروبا في مواجهة خصمه المحلي تشلسي، بطل «يوروبا ليغ»، عندما يتواجهان الأربعاء في 14 أغسطس في اسطنبول.

وأقر صانع ألعاب سيتي الهولندي كيفن دي بروين أن الفريقين ليسا «جاهزين بدنيا» رغم أنه يفصلهما أقل من اسبوع على انطلاق الدوري الممتاز، موضحا لشبكة «بي تي» الرياضية «كانت حقا مباراة صعبة. كان بالإمكان ملاحظة أن الوقت ما زال مبكرا (للوصول الى الحضور البدني اللازم). الفريقان ليسا جاهزين بدنيا لكن من الجميل رؤية (حدة) التنافس. سنقاتل بعضنا مجددا هذا الموسم».

