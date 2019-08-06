دوليه

ألمح الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، لموعد إعلان اعتزاله الدولي، بعد سنوات طويلة أمضاها مع منتخب بلاده.

ويعد كروس أحد ركائز منتخب ألمانيا الرئيسة، حيث سبق له التتويج بلقب كأس العالم مع المانشافت عام 2014.وخلال مقابلة مع صحيفة «كيكر»، تحدث كروس عن طموحاته مع المنتخب الألماني، مؤكدًا رغبته في المشاركة معه في بطولة يورو 2020.

وأضاف: «إذا كان لدي شك في قدرتنا على الفوز باللقب، فلن أكون متواجدًا مع الفريق على أي حال، لكني أرى أن هناك فرصة».

وبسؤاله عن مدى إمكانية الاعتزال دوليًا بعد بطولة اليورو، أجاب: «بعد المشاركة في تلك البطولة، ربما سيكون الوقت مناسبًا للتفكير في التوقف».

وسُئل كروس عن رأيه في المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنضم حديثًا للريال، فأجاب: «لقد اندمج بشكل جيد مع الفريق، لكنه كان سيئ الحظ بإصابته في المباريات التحضيرية».

وأردف: «هذه الإصابة قللت عدد الدقائق التي حصل عليها خلال فترة الإعداد، لكنه يبقى خيارًا لزيادة قوة الفريق، بسبب قدرته على تسجيل الأهداف».

وانضم يوفيتش، البالغ من العمر 21 عاما، إلى النادي الملكي هذا الصيف، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.

