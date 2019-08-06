دوليه

قال أوناي إيمري مدرب أرسنال، أن ناديه الإنكليزي لم يتحدث في موضوع التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة، خلال فترة الانتقال الصيفي الحالي.

وقال إيمري في تصريحات أبرزها موقع فوتبول لندن «لا شك أننا نحاول بقدر المستطاع التعاقد مع لاعب جيد يمكنه تحسين الفريق». وحول اهتمامه بضم لاعب برشلونة، صرح إيمري «فيليب كوتينيو لاعب رائع، لكننا لم نتحدث في أي وقت عنه». وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن مسؤولي ارسنال عقدوا اجتماعا مع إدارة برشلونة، الأسبوع الماضي، من أجل التحدث بشأن صفقة كوتينيو.

وعاش كوتينيو، موسما صعبا مع برشلونة، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

