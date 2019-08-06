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الحمد لله على كل شيء ولا اعتراض على قضائه... فقدنا في الأسبوع الماضي اثنين من خيرة الرياضيين الذين كانت لهم بصمات واضحة على الرياضه الكويتية، وما جعلني أدمج هذا الرثاء هو أنهم كانوا متشابهين في الخلق الرياضي الرفيع فهم من خيرة الشباب الرياضي سابقاً وحتى موعد قضائهم، ومن المحبوبين عند كل الرياضيين الذين عملوا معهم.

أولهما المرحوم بإذن الله عادل سيد جواد الناصر من خيرة مدربي الألعاب المائية (الغطس) وكان لاعباً مميزا بالنادي العربي درسته في الكلية وكان من الطلبة المميزين في العلم والخلق، فهو خسارة للرياضة الكويتية والنادي العربي وأيضا بوزارة التربية، حيث انه كان من أفضل الموجهين في التربية البدنية، وأؤكد انه كان نعم الإنسان الخلوق والمحترم ولا أعتقد أنني سمعته يرفع صوته متذمراً من أي قصور يواجهه وكان يعمل حسب ما يتوافر له من إمكانات أو ما يستطيع أن ينجزه بنفسه، فإنجازاته تشهد لها حمامات السباحة في الكويت .

أما الثاني فهو زميل الدراسة في القاهرة الأخ شاكر المغربي أخصائي العلاج الطبيعي الذي كانت له بصمات واضحة على صحة اللاعبين في الكويت من غير أي تفرقة بين لاعب وآخر فعمل في مستشفيات الكويت ومن ثم أنهى مشواره في مركز التأهيل الطبي بهيئة الرياضة بالخالدية، فقد عاصرته منذ أكثر من خمس وأربعين سنة لم أسمع منه أي كلمة جارحة لأي إنسان وكان يعمل من غير حساب أو توقيت فهو متوفر لأربع وعشرين ساعة، إلا أنه واجه في الفترة الأخيرة عدم تفاهم مع إدارة هيئة الرياضة، الأمر الذي أثر على معنوياته وكان يشتكي لي بذلك وحاولت أن أوصل رأيه لهم إلا أنه رفض ذلك وقال لي: هم أعلم بما أعانيه هنا؟ عندما شاهدت اللقطة الأخيرة له في التلفون بعد إجراء العملية وكيف أنه كان متابعاً ويؤكد أنه بمعنويات عالية فرحت بأنه مازال هو شاكر المغربي الذي نعرفه أبو الروح العالية... وأخذ الله أمانته .

قدر الله وما شاء فعل لذلك فمن المهم أن يكون لهذين الرياضيين الرثاء المناسب والعزاء الموقر لشبابين كانت لهما بصمة واضحة في تاريخ الرياضة الكويتية.. اللهم ارحمهما وصبر أهاليهما.. والله من وراء القصد .

