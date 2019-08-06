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قال أمين سر اتحاد الكرة الطائرة فوزي المعتوق ان الموسم الجديد للعبة سينطلق في اكتوبر المقبل وأن لجنة المسابقات عاكفة حالياً على وضع جداول البطولات لإرسالها إلى الأندية بأقرب وقت ممكن.

وأشار المعتوق إلى أن بطولة الدوري لفئة العمومي الموسم المقبل ستقام بنظام دوري دمج من دور واحد يحدد على إثره الفرق الستة الأولى التي ستتأهل إلى الدرجة الممتازة، فيما ستلعب الفرق من السابع إلى الثاني عشر في دوري الدرجة الأولى. وقال: «ستخوض فرق الدرجة الممتازة دوري من قسمين ثم تتأهل الفرق الأربعة إلى المربع الذهبي الذي سيلتقي فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي على أن يتأهل الفائزان إلى النهائي».

وأوضح المعتوق أنه يأمل بأن تقام منافسات الموسم المقبل على الصالة الجديدة في مجمع الشيخ سعد العبداللة للصالات المغطاة الذي من المفترض أن يتم افتتاحه قريباً جداً، مؤكداً انه يتوقع أن يشهد الموسم المقبل منافسة كبيرة على جميع البطولات بين أكثر من اربعة فرق نظراً للاستعدادات الجدية الجارية حالياً وتدعيم اغلب الأندية صفوفها بلاعبين مميزين قادرين على تحقيق الفارق.

ودافع المعتوق عن قرار «اللاعب الحر» الذي اتخذه الاتحاد مؤخراً والقاضي بامكانية انتقال اللاعب الذي بلغ 30 عاما إلى أي نادٍ آخر دون الرجوع الى ناديه الأساسي، قائلاً ان هذا القرار يأتي كمكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للاعبين المميزين الذي بلغوا 30 عاما، حيث يستطيع اللاعب حينها أن يستفيد من مبلغ الانتقال، وقال: «وافقت اغلب الاندية على هذا القرار، بينما كان نادي كاظمة هو المعترض الوحيد»، مبيناً أن هذا القرار لا يسلب الأندية حقها في عناصرها الذين قضوا سنين طويلة في صفوف النادي فبامكان الأندية أن تبرم عقوداً مع لاعبيها الكبار حتى لا ينتقلوا إلى اندية أخرى كما فعل القادسية والعربي مع عدد من لاعبيهما. واعترف المعتوق بأن فترة الايقاف الخارجي التي تجاوزت اربعة اعوام تسببت بصورة كبيرة في تراجع مستوى اللعبة بشكل عام إلى جانب تراجع مستوى المنتخبات الوطنية، مبيناً ان الاتحاد يركز في الوقت الحالي على المشاركات الخارجية لاعادة المنتخبات إلى اجواء المنافسات الخارجية دون انتظار نتائج مميزة في الموسم الحالي، وقال : «نحن راضون عن مشاركة منتخب الشباب تحت 23 سنة في تصفيات غرب اسيا في البحرين رغم النتائج السيئة إلا اننا متفائلون بمستويات اللاعبين الشباب الذين سيشكلون مستقبل المنتخب»، متوقعاً ان يواجه منتخب الشواطئ المشارك حاليا في البطولة الاسيوية في لبنان صعوبات كبيرة نظرا للفارق الكبيرة في الخبرة عن بقية الفرق، كما اعتبر المعتوق أن «ازرق الطائرة» سيواجه ايضا صعوبات في البطولة الآسيوية في ايران سبتمبر المقبل قياساً على مستويات المنتخبات المشاركة.

وقال المعتوق ان الاتحاد وضع استراتيجة جديدة للاهتمام باللاعبين الصغار والشباب من خلال تكليف رئيس لجنة المسابقات د. مشعل رمضان بالتواصل مع وزارة التربية ومراكز الشباب والاندية الرياضية لوضع خطة للتعاون معهم في سبيل ايجاد المواهب ورعايتها بصورة سليمة، مشدداً على أن الاتحاد سينظم مهرجانات للاعبين الصغار تحت 12 سنة لاكتشاف المواهب الصغيرة ودعهما بما يضمن استمرارها في اللعبة.

واضاف المعتوق أن الاتحاد فتح صفحة جديدة مع جميع حكام الكرة الطائرة الذين سيحظون بمعاملة واحدة من قبل اللجنة الفنية التي ستعمل بكل طاقتها من أجل دعم الحكام ورفع مستوياتهم وبالتالي الظهور بصورة مميزة في الموسم المقبل.

وختم المعتوق حديثه بانه يتمنى أن يشهد الموسم المقبل عودة الجماهير الى منافسات الكرة الطائرة وأن يرتفع المستوى العام للعبة لما يلبي طموح الجماهير والاتحاد.

