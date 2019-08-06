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سجل الملاكم شباب العبدالله أول فوز كويتي في البطولة الآسيوية للصغار للملاكمة والتي تتواصل منافساتها لليوم الثالث على التوالي بصالة نادي الكويت برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح، وبمشاركة 150 ملاكما من 21 دولة آسيوية، وجاء الفوز بأفضلية واضحة للعبدالله على خصمه الفلبيني جوستن فاليرو وبمجموع نقاط 4-1 لمصلحته بعدما قدم أداء فنيا متكاملا على مدار الجولات الثلاث، ليقدم حافزا معنويا كبيرا لزملائه وملاكمي الدول العربية المشاركة في البطولة بامكانية تحقيق الفوز على ملاكمي واحدة من أفضل مدارس الملاكمة في العالم.

وقدم رئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة محمد منسي وأعضاء مجلس الادارة التهنئة لشباب العبدالله، متمنين مواصلة الانتصارات في التجمع الآسيوي الأهم لهذه الفئة العمرية.

وأشاد أمين السر العام لاتحاد الملاكمة الكويتي سالم العازمي بالروح القتالية العالية والعزيمة التي تحلى بها شباب العبدالله، وقال: «سعدنا كثيرا بهذا الفوز المستحق، ونأمل تحقيق مزيد من الانتصارات لأبطال الملاكمة الكويتية، وكل التوفيق لجميع الملاكمين في البطولة»، وشدد العازمي على أن جميع اللجان العاملة تسخر جميع طاقاتها من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الكويت كل في مجاله، لافتا الى أن الحرص الشديد من قبل المتطوعين على تنفيذ كل المهام المنوطة بهم أثمر انسيابية في العمل ورضا وسعادة لدى جميع الوفود بمختلف مستويات تمثيلهم. وشهدت نزالات اليوم الثاني في وزن 43 كلغ، تفوق الأردني عبد الحكيم جرة على السريلانكي تيجا ديوميني، والأفغاني شيرزاي على العراقي حسن حسين، والتركماني نورمرادوف على الطاجيكي رحمانوف، والهندي رابيش على التايلندي كا، والأوزبكي عبدالرسولوف على الفلسطيني ابراهيم زين، والسوري عمار ربابة على القرغيزي عبدالكريموف، والكازاخي أنارباييف على السعودي علي العيد، ومواطنه مولداش على القرغيزي ايمانيدنوف، والهندي فيناي على السريلانكي تيهان. وفي وزن 61 كلغ، تغلب الأردني جهاد يحيى على الكويتي يوسف الشمري. وفي وزن 67 كلغ، فاز الكازاخي سيتينوف على السوري حيدر يونس، والاوزبكي خومالدييف على القرغيزي دورسنوف. وفي وزن فوق 70 كلغ، تغلب الهندي رانديب على القرغيزي ساباريكوف، والكازاخي شاريبيك على الأردني راضي أحمد.

وفي وزن من 33 الى 35 كلغ، فاز الهندي هارش على السريلانكي سونيلا، والأوزبكي عبدالرسولوف على السعودي محمد عرار، والفلبيني روبرت على الطاجيكي مافلونوف، والقرغيزي ايرغيشيف على الكويتي عبدالله الحجرف. وفي وزن 52 كلغ فاز الأفغاني شيرزاي على السعودي عبدالعزيز درويش، والقرغيزي ماكسوتوف على السوري علي حيلوم، الطاجيكي شاهبوز على الأردني الياس أحمد، والهندي أشيش على الكازاخي عبدالله.

وفي وزن 58 كلغ فاز الأزبكي عبدالرحمنوف على الأردني جعفر تيمور، والهندي سينج على التركماني سيانوف، والكازاخي سوريسلتانوف على السعودي عبدالكريم العتيبي، والأزبكي بولتايي على العراقي مهدي رعد.

وفي وزن 70 كلغ فاز الأوزبكي كينس باييف على الاردني عبدالله أبو هلاله، والهندي بهارات جون الهند على الطاجيكي عبدالبكير، والقرغيزي اتاي على الكازاخي نورسايي، والايراني علي رضا على الكويتي حسين محمد.

من جانب آخر أبدى رئيس الاتحاد التشيكي للملاكمة سفاتاكوف زارزتسيك سعادته بتواجده في الكويت وحضور البطولة الآسيوية، قائلا: «أولا من الجيد اقامة بطولة لهذه الفئة العمرية، وهي تقام في أوروبا بشكل منتظم من عدة أعوام مضت، أما بالنسبة للبطولة فهناك مستويات جيدة شهدناها في عدة نزالات وبمختلف الأوزان، وهؤلاء الملاكمين هم المستقبل المشرق للملاكمة الآسيوية»، وتوقع أن تكون الأفضلية لملاكمي أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان، وأشاد زارزتسيك بتنظيم البطولة مؤكدا بأنه على درجة رفيعة من الدقة في جميع تفاصيلها. بدوره أشاد رئيس الاتحاد البحريني للملاكمة علي كازروني بالمستويات المتميزة التي شهدتها البطولة عطفا على الأدوار التمهيدية، مضيفا ان البطولة ناجحة بامتياز فينا وتنظيميا، وقد أضافت الكثير لملاكمي الدول العربية خاصة بعد منازلتهم لمستويات متطورة في القارة، وهي خطوة للأمام في مسيرتهم الرياضية»، وطالب كازروني باقامة عدة بطولات خليجية للملاكمة بمختلف المراحل السنية من أجل التطوير والارتقاء بالمستوى الفني لتحقيق أفضل الانجازات الدولية.

