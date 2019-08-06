دوليه

يتواجه الأهلي مع ضيفه الهلال اليوم في لقاء سعودي بحت من العيار الثقيل سيكون مسرحه ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة، وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا. ولن تخلو الموقعة من الاثارة والندية التي أصبحت سمة ملازمة لغالبية مبارياتهما سواء في البطولات المحلية أو الخارجية، وسيرمي كل منهما بجميع أوراقه من أجل تجاوز الآخر والاقتراب من بلوغ الدور التالي للبطولة القارية ومنح جرعة معنوية للاعبيه قبل انطلاقة الموسم المحلي بعد اسبوعين. وتأهل الأهلي لهذا الدور بعدما حل وصيفاً في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلها. في المقابل، تأهل الهلال لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

ويستهل نجم برشلونة ومنتخب اسبانيا سابقا تشافي مشواره التدريبي، وذلك عندما يقود فريقه السد القطري في مواجهة نارية مع جاره الدحيل في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا في الدوحة. وكان تشافي انتقل الى صفوف السد لاعبا عام 2015 ونجح خلال العام الحالي في قيادة فريقه الى التتويج بطلا للدوري القطري للمرة الأولى منذ ست سنوات في مايو الماضي، قرر بعدها الاعتزال بعمر التاسعة والثلاثين. وبعد أيام قليلة على قرار اعتزاله، اعلن السد تعيينه مدربا للفريق الأول خلفا للبرتغالي جيزوالدو فيريرا.

