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حقق الازرق فوزا معنويا على نظيرة السعودي 2-1 اول من امس في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد فرانسوا حريري في اربيل ضمن مباريات المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا ليودع اول ثلاث نقاط في رصيده.

وانعش الفوز الذي حققه الازرق الشارع الرياضي وهذا يأتي عقب النتائج المتذبذبة للفريق في المباريات الماضية منذ تولي الكرواتي روميو يوزاك مهام التدريب وخصوصا ان الفوز جاء على حساب شقيقه السعودي الذي يرتبط معه بتنافس طويل منذ عدة سنوات.

لكن اذا نظرنا لسير المباراة فان النهج الذي اتبعه المدرب يدعو للاستغراب حيث لعب بثلاثة مدافعين حمد حربي وخالد ابراهيم وفهد الهاجري ووضع في الوسط عامر معتوق وسلطان العنزي وشريدة الشريدة وفيصل زايد واحمد الظفيري وبالمقدمة بدر المطوع وحسين الموسوي.

وهذا الاسلوب على الورق يوحي بان الاسلوب 3-5-2 لكن بالحقيقة ووفقا لما حدث في الملعب كان 3-4-2-1 حيث يتراجع المطوع للخلف مع فصيل زايد ليترك الموسوي بمفرده في المقدمة مع غياب تام للالعاب السريعة المنظمة التي يمكن من خلالها ضرب خطوط الخصم وبالذات في الشوط الاول .

كما ان تكليف معتوق والظفيري للقيام بادوار الاجنحة امر كان مبالغاً به فلم يكونا قادرين على اداء الواجبات المطلوبة منهما وخاصة في الشق الهجومي وكثيرا ما كان الظفيري متمركزاً في مكانه امام حمد حربي الذي اشركه المدرب «مساك» وهذا مركز جديد عليه.

وفي ظل هذا الوضع لم تكن هناك خطورة او ملامح تذكر للازرق وعانى الدفاع كثيرا امام كرات الخصم وفي اكثر من مرة كان سهل ان يضرب.

وظهر التحسن على اداء الازرق في منتصف الشوط الثاني عندما اشرك فيصل عجب وعبدالله ماوي في الوسط ما اتاح للاعبين الحرية في التحرك والتصرف في الكرات التي كانت في الشوط الاول تتعطل كثيراً نظرا لقلة الكثافة العددية من اللاعبين في المقدمة مع تراجع المطوع المستمر في الخلف ادى لصعوبة بناء الكرات الهجومية .

والفوز الذي تحقق لا يجعلنا ان نتجاهل الاخطاء التي وقعت من المدرب وعليه ان يكون واقعيا مع امكانيات اللاعبين ولايبالغ في النهج المتبع فمن يريد ان يلعب بطريقة 3-5-2 عليه ان يمتلك اجنحة تتمتع بالسرعة وحسن التصرف في الكرة ولديها القدرة على تأدية الواجبات الدفاعية والهجومية باتزان وليست بتلك العقلية التي يتبعها معتوق والظفيري وهي التحرك حتى منتصف الملعب وانتظار تمرير الكرة من فيصل زايد وبدر المطوع.

وكذلك لاعبي العمق سلطان العنزي وشريدة الشريدة عليهما ان يحسنا التحرك والتغطية امام الدفاع فمن يلعب بثلاثة مدافعين يحتاج للاعب ارتكاز ومحور عليه القيمة يعرف كيفية تعطيل الكرات والاستحواذ على الكرات واستخلاصها من الخصم دون حدوث ربكة مثلما يقوم به سلطان العنزي الذي عرض نفسه للاصابة دون اي مبرر.

وعلى يوزاك ان يحسن اختيار اللاعبين القادرين على العطاء افضل من التأليف فمثلا لديه محمد خالد قادر على اللعب كمدافع بدلا من الزج بحمد حربي في مركز جديد عليه والاستفادة من قدرات يوسف ناصر الذي يحسن التحرك الطولي في المقدمة واذا كان هذا الاسلوب قد نجح امام السعودية فليس من الضرورة ان يكون كذلك امام البحرين بعد غد.

فالاخضر السعودي للتو تم تجميعه واغلب عناصره جديدة وليست دولية ومع ذلك كانت له كلمة السبق في كثير من المناسبات ويتوجب ايضا على اللاعبين ضبط النفس وعدم كثرة الانفعال والاحتجاجات والتركيز في المباراة.

وتبقى مباراة السعودية مجرد تجربة علينا ان نتعلم منها والاستفادة من الاخطاء التي تعددت ولا يمكن ان يخفيها الفوز وعلى يوزاك ان يكون حذرا في المباريات المقبلة لأن الخصوم الآخرين مختلفون فالمنتخب البحريني يشارك باللاعبين الاساسيين اما الاردن فيغيب عنه لاعبوه المحترفون».

