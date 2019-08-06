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حقق الأزرق فوزه الأول في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق بتغلبه على نظيره السعودي 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد فرانسوا حريري في منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية والتي شهدت أول من أمس أيضاً فوز البحرين على الأردن 1-0. سجل للأزرق حسين الموسوي (25 من ركلة جزاء) وفيصل عجب (67)، وسجل للسعودية ربيع سفياني (13).

وتصدر المنتخب فرق المجموعة بفارق الأهداف عن البحرين ولكل منهما 3 نقاط، بينما ظل المنتخبين السعودي والأردني بلا رصيد.

وبدأ الكرواتي روميو يوزاك مدرب الأزرق بتشكيلة ضمت الحارس سليمان عبد الغفور، وثلاثي الدفاع خالد محمد إبراهيم وحمد الحربي وفهد الهاجري، ووضع أحمد الظفيري في الجهة اليسرى وعامر المعتوق في الجهة اليمنى، وشريدة الشريدة وسلطان العنزي في الوسط، مع الثلاثي بدر المطوع وفيصل زايد وحسين الموسوي في الهجوم.

في المقابل ضمت تشكيلة السعودية كل من: مصطفى ملائكة، ومحمد العمري، وحسين الشويش، وسامي الخيبري، وفواز اليامي، وحاتم بلال، ومحمد الفهيد، وعبدالكريم القحطاني، وعلي النمر، وخالد كعبي، وربيع سفياني.

وتفوق الأخضر السعودي في الشوط الأول وكان الطرف الأفضل والأكثر سيطرة على الكرة بعد تقدمه المبكر عبر مهاجمه ربيع سفياني الذي تلقى تمرية خلف الدفاع من عبدالكريم القحطاني ووضعها على في مرمى وهو في مواجهة الحارس عبدالغفور (13). ولم يشكل هجوم المنتخب أي خطورة حتى الدقيقة 25 عندما تعرض فيصل زايد لعرقلة داخل منطقة الجزاء فاحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها حسين الموسوي مسجلاً هدف التعادل.

وسنحت الفرصة للمنتخب السعودي للتقدم مجدداً عندما تحصل على ركلة جزاء بعد خطأ من عامر معتوق على علي النمر، لكن القحطاني سدد الكرة في القائم الأيسر لمرمى عبدالغفور (32). وأضاع حاتم بلال فرصة أخرى للتقدم عندما قابل كرة عرضية، لكن رأسيته ذهبت خارج المرمى (36)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني أجرى يوزاك تبديلين متتاليين بدخول فيصل عجب بدلاً عن حسين الموسوي، ثم عبد الله ماوي بدلاً عن بدر المطوع. وتحسن أداء الأزرق بعد التغييرين، وتمكن البديل عجب من تسجيل هدف التقدم بعد أن تلقى تمريرة طولية من فيصل زايد انفرد على اثرها بالمرمى وسدد في الشباك مسجلاً الهدف الثاني (67). وسنحت أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة أبرزها لعجب الذي سدد في أحضان الحارس (78)، ثم سجل هدفاً بيده بع عرضية من المعتوق ألغاه الحكم ومنحه إنذاراً. وأنقذ عبدالغفور مرماه من تسديدة للبديل عبدالمحسن القحطاني وأخرجها إلى ركلة ركنية (83).

وتبادل ماوي الكرة مع زايد ثم مررها إلى عجب المواجه للمرمى لكنه سدد بالدفاع قبل أن يمسكها الحارس في الوقت بدل الضائع. أدار المباراة الحكم العراقي محمد سلمان وأنذر فيصل زايد وعبدالله ماوي وشريدة الشريدة وفيصل عجب من الكويت، وطرد البديل رضا هاني بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية. وتقام الجولة الثانية للمجموعة غداً فيلتقي الأزرق مع الأردن، والبحرين مع السعودية.

