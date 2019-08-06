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اعتمد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ستاد نادي الكويت في كيفان لاقامة مباراة الازرق واستراليا في 6:30 مساء يوم 10 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات الاسيوية المشتركة لمونديال 2022 وكاس اسيا 2023.

ويخوض الازرق الجولة الثالثة خارج أرضه أمام منتخب الأردن على ستاد عمان الدولي في 7 مساء من يوم 10 اكتوبر المقبل علما بان نيبال طلبت اللعب ذهابا وايابا في الكويت يومي 5 سبتمبر و19 نوفمبر المقبلين بسبب عدم اكتمال اعمال البناء في ملعبها فيما اعلن اتحاد الكرة الموافقة على طلبها دون تحديد ملعب المباراة.

