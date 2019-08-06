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ذكر مدرب الازرق روميو يوزاك ان المنتخب حقق المهم في لقائه مع السعودية اول من امس رغم صعوبته. واضاف يوزاك في المؤتمر الصحافي بعد المباراة ان الفوز كان نتيجة الاعداد الجيد للمنتخب والتجانس والروح العالية للاعبين. وذكر «ان عملنا في معسكر لندن كان له الفضل الكبير في الفوز»، مبينا ان اللاعب رضا هاني رغم تعرضه للطرد فانه كان مؤثرا في فوز المنتخب كحال بقية اللاعبين.

من جهته، قال المدرب السعودي يوسف عنبر ان لاعبيه قدموا اداء جيدا رغم الخسارة.

واشاد بمستوى لاعبيه البدني والفني موضحا ان «الرياضة فوز وخسارة وعلينا نسيان الخسارة والتفكير بالمباريات المقبلة».

