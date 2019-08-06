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خسر منتخب كرة السلة للناشئين (تحت 17 سنة) أمام شباب الاهلي المصري (تحت 18 سنة) 67-48 في ثاني مباراة تجريبية للمنتخب في معسكره الحالي المقام في القاهرة حتى 15 من الشهر الحالي استعداداً لبطولة الخليج التي ستقام في المنامة خلال الفترة من 19 الى 25 اغسطس الحالي. وكان «ناشئو السلة» فازوا في المباراة الأولى على فريق التأمين المصري 68- 60.

وسيخوض المنتخب مواجهته الثالثة امام فريق الجزيرة المصري ضمن سلسة المباريات التي سيخوضها ودياً خلال المعسكر التدريبي حيث ستكون اخر مبارياته مع منتخب شباب القاهرة وهي تعتبر مباراة قوية جداً قبل الدخول الى منافسات البطولة .

من جانبه قال رئيس الوفد ورئيس لجنة المنتخبات ثامر الشنفا ان مستوى منتخب الناشئين جيد الا انه يحتاج الى المزيد من الاحتكاك خصوصا بعد الايقاف الذي عانى منه اللاعبون لسنوات.

