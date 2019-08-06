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احتل منتخب الاسكواش المركز الثالث في بطولة غرب آسيا، فيما نال اللاعب عمار التميمي الميدالية البرونزية في منافسات الفردي ضمن البطولة التي استضافتها ايران من 1 الى 5 اغسطس الحالي.

وعلى هامش البطولة عقد اتحاد غرب آسيا للعبة اجتماعا له برئاسة الايراني مسعود سليماني وبحضور اغلب الاعضاء، ومثل الكويت في الاجتماع عضو مجلس الادارة في الاتحاد فايز المطيري.

وخلال الاجتماع تم تحديد البطولات لفئات تحت 13 و15 و17 و19 سنة الى جانب بطولة العمومي على ان تقام بطولتان كل عام فيما طلب ممثل الاتحاد العراقي استضافة احدى البطولات بداية العام 2020 .كما تم الاتفاق على عقد دورات للتحكيم والتدريب تحت اشراف اتحاد غرب آسيا، وكذلك تم الاتفاق على دفع اشتراك سنوي سيتم تحديد قيمته لاحقاً.

ووافق المجتمعون على طلبي سورية وكازاخستان للانضمام لاتحاد غرب آسيا، وسيتم مخاطبة اتحادي البلدين لابلاغهم بالموافقة مع ارسال البرنامج السنوي للبطولات المقبلة.

