دوليه

اعتبر مدرب منتخب البحرين هيلوا سيزا ان الفوز على الاردن في انطلاق منافسات المجموعة الثانية في بطولة غرب

آسيا ثمرة الاعداد الجيد في معسكر البرتغال.

واضاف ان سيزا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني فيتال بوركيلمانز عقب انتهاء المباراة انه يريد بناء فريق جديد للمستقبل لخوض التصفيات الاسيوية المشتركة في سبتمبر المقبل.

واوضح «ان المباراتين المقبلتين مع السعودية والكويت ليست سهلتين ولكننا عازمين على تحقيق الفوز فيهما».

من جهته، قال مدرب الاردن فيتال ان سبب الخسارة نتيجة غياب بعض المحترفين في صفوف المنتخب وابرزهم قائد الفريق عامر شفيع.

وافاد بان بعض الاخطاء في تمركز الدفاع ادت الى هذه الخسارة مبينا انه في المباريات المقبلة سيعمل على تجنيها.

