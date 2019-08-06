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«تايلور سويفت» و«كاتي بيري» معاً في أغنية جديدة


بعد العداء الشهير، تتعاون «تايلور سويفت» و«كاتي بيري» معا في أغنية «You Need To Calm Down» الجديدة، في الألبوم الجديد «Lover».التعاون الجديد هو دليل لفكر «سويفت»، 29 عاما، الذي يشجع على تمكين النساء وارتباطهن ببعضهن، والتعاون لن يكون بين المغنيتين فقط، بل ستنضم إليهن أيضًا «سيلينا غوميز». هذا التعاون يجعل جميع معجبي النجمات الثلاث ينتظرون على أحر من الجمر لسماع ألبوم «سويفت» الجديد المقرر صدوره يوم 23 أغسطس، وترتفع التوقعات بشأن جودة الإنتاج.
كان العداء بدأ بين «تايلور» و«بيري» في عام 2012، عندما واعدت «بيري» المغني «جون ماير» عقب انفصال «تايلور» عنه بعامين، واشتعلت الحرب بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ادعت «تايلور» أن «بيري» سرقت مجموعة من راقصيها أثناء جولتها الغنائية، متهمة إياها بمحاولة تخريب جولتها بالكامل.


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