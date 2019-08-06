آخر النهار

نثمن الجهود التي تقوم بها إدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، على صعيد تنظيم مجموعة من المهرجانات، وعلى رأسها مهرجان الكويت المسرحي، والليالي المسرحية الكوميدية وغيرها من التظاهرات والمناسبات الفنية المسرحية المتخصصة.

وأمام اشكالية قلة النصوص المسرحية المتميزة، تأتي الدعوة لإقامة مسابقة للنصوص المسرحية، تتحرك في مجموعة من الأطر، أولها مسرح الكبار ثانيهما مسرح الطفل، وأن تكون المسابقة ذات مجموعة من المستويات، أولها الكتاب المحترفون وثانيا الهواة، من أجل تقديم واكتشاف نصوص وأسماء جديدة، تثري الساحة المسرحية محلياً وخليجياً وعربياً.

إن وجود مسابقة متخصصة، مقرونة بحوافز مادية ومعنوية، من شأنه خلق حالة من الحراك الثقافي، خصوصاً، إذا ما اقترن موعد الإعلان عن الفائزين بأحد المهرجانات الرئيسة، ومنها مهرجان الكويت المسرحي.

كما ان هكذا مسابقة متخصصة من شأنها تشكيل منصة للانطلاق بهذه الحرفة الى آفاق أبعد وأشمل وأرحب.. بحيث يكون لتلك النصوص الأولوية في الإنتاج.. وأيضا الطباعة.

خصوصاً ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذي يطبع ويوزع سلسلة عالم «المسرح العالمي».. لم يطبع النصوص المسرحية الكويتية منذ ردح من الزمان.

وهي دعوة للحوار..

وعلى المحبة نلتقي

