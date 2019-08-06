آخر النهار

بدأت الفنانة سوما من فترة بالتحضير لمجموعة من الأغنيات ستقوم بطرحها كأغنيات منفردة، لكنها لازالت في مرحلة اختيار الكلمات والألحان المناسبة وستحاول أن تطرح أغنية خلال الفترة المقبلة حيث استقرت على اختياربعض الأغنيات.

وعن إعادة فكرة التمثيل مجددا قالت : أحب كثيراً تقديم عمل يكون هادفاً وأن يكون الدور مناسباً لي، وأن أكون راضية تماماً عن العمل الذي أقدمه، وبالفعل لا أنكر بأنه عُرض علي بعض الأعمال لكنها لم تكن مناسبة وهذا ما جعلني أضطر إلى الاعتذار عنها، كما أنني بكل تأكيد لدي خطوط لا يمكنني تجاوزها فلا يمكنني تقديم شخصيات جريئة، كما أني أحب أن أقدم فناً هادفاً وراقياً ويكون قريباً من الجمهور ويشبه تفاصيل واقعهم.

