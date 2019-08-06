آخر النهار

الإعلامي القدير محمد الويس حدد «رفقاء دربه» في التلفزيون ليحاورهم عن أعمالهم ومشوارهم الطويل في مسيرة التلفزيون وذلك في الجزء الثاني لبرنامجه التلفزيوني رفقاء الدرب الذي حقق نجاحا ومتابعة كبيرة في الجزء الأول الذي قدمه في العام الماضي فقط ينتظر موافقة المسؤولين في التلفزيون وقد اختار من الأسماء ذات التاريخ والتميز في العطاء وهم : أمينة الشراح وسعاد عبدالله وحياة الفهد ومنى طالب ودولت شوقي وحافظ عبدالرزاق وفيصل الضاحي وفوزي التميمي وأحمد البقشي ومساعد المنصور ومحمود الريس ومحمد شملان الحساوي وعبدالله تقي العوضي ومحمود الحناوي وعلي الريس وخالد الحربان وبدر بورسلي .

