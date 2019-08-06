آخر النهار

بعد الأصداء الجماهيرية التي حققتها عروض المسرحية في عيد الفطر السعيد الفائت تشارك الفنانة هيا عبدالسلام مع أسرة مسرحية «أصدقاء الغيوم» خلال عيد الاضحى المبارك في امارة المنطقة الشرقية على مسرح الملك عبدالله الحضاري في الجبيل وحملت المسرحية في مضمونها قصصا محببة للطفل عبر طابع من الحوار والاستعراض والتشويق وتندرج تحت تصنيف الأعمال الموجهة للعائلة، وهي تحمل رسالة مهمة حول العديد من القضايا ومنها قضية التنمر.

مسرحية «أصدقاء الغيوم» من تأليف مريم نصير، إخراج لولوة عبدالسلام وعيسى الحمر، مدير إدارة الإنتاج أحمد البريكي، ويشارك في بطولتها إلى جانب هيا عبدالسلام فؤاد علي ومحمد العلوي، شيخة العسلاوي، نوف السلطان وآخرون.

