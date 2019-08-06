آخر النهار

مفاجأة سارة أعلنها الفنان المصري أحمد حلمي لجمهوره الذي ينتظر عودته إلى السينما بفارغ الصبر بعد أن كان آخر ظهور له قبل عامين.

وقبل أيام من حلول عيد الأضحى، أعلن حلمي عن تواجده في الموسم السينمائي بفيلمه الجديد «خيال مآته»، كما قام بطرح التيتر الأول الخاص بالفيلم.

وجاءت المفاجأة من خلال ظهور حلمي بشخصية رجل عجوز ضمن أحداث العمل الذي يكتبه عبد الرحيم كمال ويتولى إخراجه خالد مرعي.

وهذه الشخصية واحدة من الشخصيات التي يلعبها البطل ضمن الأحداث في الفيلم الذي يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومنة شلبي وخالد الصاوي.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها حلمي شخصية بشكل غير متوقع، حيث قدم من قبل دور البطل زائد الوزن في فيلم «اكس لارج» وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه.

