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كشفت الفنانة السورية أصالة، عن البوستر الرسمي لألبومها الغنائي الجديد «في قربك»، استعدادًا لطرحه بالأسواق في الأيام المُقبلة.

ونشرته أصالة عبر حسابها بموقع «إنستغرام»، وكتبت: «أصالة هتكون دايمًا في قربك، انتظروا الألبوم قريبًا».

يذكر أن الفنانة أصالة طرحت أخيراً أغنية «كبير الشوق»،عبر قناتها الرسميةعلي موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.

من ناحية أخرى، تحل أصالة ضيفة شرف في فيلم «ولاد رزق 2» المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها في مجال التمثيل، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، عمرو يوسف، ومن إخراج طارق العريان.

