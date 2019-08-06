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خالد سليم يروج لمسلسله الجديد «بلا دليل»


شارك الفنان خالد سليم، جمهوره بصورة له من كواليس ثالث أيام تصوير مسلسله الجديد «بلا دليل»، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام».
وعلق «سليم» على الصورة قائلًا: «أحلى صباح.. ثالث يوم تصوير في مسلسلي الجديد بلا دليل يشاركني البطولة حبايبي وأصدقائي النجوم درة.. حازم سمير.. نيكولا معوض..
تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي».
وتابع: «مسلسل من 45 حلقة ويشاركنا النجوم جمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وآخرون.. أتمنى يعجبكم».


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