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رغم انه لم يمض على الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام سوى أسابيع قليلة تعد على أصابع اليدين.. ورغم أننا مازلنا في منتصف عام 2019 - تقريبا- إلا أن شركات الإنتاج بدأت من الآن في رسم ملامح خريطة الإنتاج الدرامي للعام المقبل «2020».. وهو ما يعد تطوراً جديداً على ساحة الدراما المصرية لأنه وقت مبكر جدا- على غير المعتاد- للحديث عن دراما العام المقبل والتي- غالبا- ما كان يجري الحديث عنها وتتضح ملامحها في الشهر أو الشهرين الأخيرين من العام على أقصى تقدير.. وربما يرجع السبب في هذا التطور الجديد إلى غياب عدد من النجوم عن دراما هذا العام ومن هنا بدأوا مبكرا في الاستعداد والعودة خلال العام المقبل.

وفي مقدمة هؤلاء النجوم الزعيم عادل إمام الذي استمر في التواجد على شاشة الدراما على مدى السنوات السبع الماضية بشكل متتال لكنه غاب هذا العام بعد التأجيل المفاجئ لمسلسله (فالنتينو).. لذلك يستكمل إمام حاليا تصوير المسلسل بعد أن أعلنت الجهة المنتجة له انه سيكون في مقدمة الأعمال الدرامية التي ستعرض على شاشة 2020.. والعمل من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام وتشاركه البطولة دلال عبد العزيز. ورغم أن الفنان أمير كرارة الذي أصبح حاليا في مقدمة نجوم الشباك في السينما المصرية بعد نجاحاته الدرامية المتتالية.. رغم أن أمير أكد انه اكتفى بالأجزاء الثلاثة لمسلسله الناجح والمتميز «كلبش» وانه لن يقدم جزءاً رابعاً منه في العام المقبل ورغم أن المخرج بيتر ميمي الذي يشكل ثنائيا فنيا مع أمير واخرج له كل أعماله السينمائية والتلفزيونية الأخيرة.. رغم أن بيتر هو الآخر أكد على ما قاله أمير.. إلا أن الحديث داخل جهة إنتاج المسلسل يشير بل يؤكد على انه سيكون هناك جزء رابع من «كلبش» في العام المقبل استغلالا للنجاح الهائل الذي حققه الجزء الثالث الذي عرض في رمضان هذا العام.. ومما يؤكد على ما يدور داخل جهة الإنتاج أن أمير كرارة وبيتر ميمي سبق وأن قالا العام الماضي انه لن يكون هناك جزء ثالث من المسلسل وأنهما اكتفيا بجزأين فقط من المسلسل.. لكن الذي حدث بالفعل انه تم تقديم جزء ثالث بالفعل وشاهده الجمهور هذا العام.

أما الفنان محمد رمضان الذي أصبح ضيفاً درامياً دائماً على شاشة رمضان في السنوات الأخيرة وبعد مسلسله الناجح هذا العام مع شركة «سنرجي».. فقد حجز مكانه مبكرا على شاشة دراما العام المقبل من خلال مسلسل جديد يتم التحضير له حاليا ونشر رمضان صورة له على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يوقع عقد المسلسل الجديد مع المنتج تامر مرسي.

وبعد ما غابت عن الشاشة هذا العام بعد تواجدها الدائم في السنوات الأخيرة بات من المؤكد أن تعود الفنانة نيللي كريم في 2020 وبدأت بالفعل تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «النصابين» مع المنتج جمال العدل والمسلسل من تأليف عمرو الدالي ووائل درويش ويخرجه أحمد مدحت ويشارك في بطولته: اسر ياسين- هشام سليم- محمد ممدوح.. وما ينطبق على نيللي كريم ينطبق أيضا على عدد آخر من نجوم الدراما الذين تواجدوا بقوة وحققوا نجاحات درامية متواصلة في السنوات الأخيرة.. وفي مقدمة هؤلاء العائدين الفنان طارق لطفي الذي بدأ في التحضير لمسلسله الجدٍيد مع المنتج جمال العدل وغاب طارق خلال العامين الأخيرين من اجل التفرغ لمشروعه السينمائي فيلم 122 الذي حقق نجاحا جماهيريا وفنيا عريضا وضعه ضمن قائمة نجوم السينما بعد الإيرادات الكبيرة التي حققها الفيلم.. كما يعود الفنان عمرو يوسف أيضا خلال العام المقبل بعد غيابه هذا العام وهو أيضا من نجوم الدراما.. من خلال مسلسل يكتبه حاليا نبيل عبدالحميد ومحمد حجاج ويخرجه محمد سلامة ولم يستقر على اسم نهائي للعمل إلى الآن.. وهو من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز. والجديد في دراما العام المقبل هو عودة دراما السير الذاتية من خلال مسلسل «الشاهبانو» الذي يتناول السيرة الذاتية للسيدة «فرح ديبا» زوجة آخر شاه لإيران محمد رضا بهلوي.. وانتهى المؤلف عاطف بشاي كتابة حلقات المسلسل الذي يتناول حقبة مهمة جدا من تاريخ إيران الحديث من خلال الأحداث التي عاصرتها (الشاهبانو) على مدى حقب زمنية متواصلة حتى قيام ثورة الخوميني وحضورها مع أسرتها للقاهرة والعيش فيها.. والجديد في هذا العمل هو عودة الفنانة نبيلة عبيد للشاشة الدرامية بعد غياب استمر لما يزيد على الـ15 عاما وسوف تقوم بدور (فرح ديبا).. ولا تمثل هذه العودة لنبيلة عبيد عودة للدراما فقط بل هي عودة للتمثيل بشكل عام فهي غائبة عن الساحة (سينمائيا وتلفزيونيا) منذ ما يزيد على الـ10سنوات وخلال هذه السنوات سمعنا وقرأنا الكثير من الأخبار عن أعمال لها يجري التحضير لها لكن لم تكن هناك عودة حقيقية.. وننتظر عودة حقيقية لنبيلة في العام المقبل مع «الشاهبانو». أيضا كان هناك أكثر من عمل توقف تصويره قبل أسابيع من شهر رمضان وإعلان جهات إنتاجها خروجها من السباق هذا العام..هذه الأعمال تجري التحضيرات الآن لاستئناف تصويرها لتكون ضمن دراما العام المقبل وفي مقدمتها مسلسل «مملكة إبليس» الذي كتبه المؤلف محمد أمين راضي ويخرجه احمد خالد موسى ويقدم خلاله شكلاً جديداً من الدراما المصرية.. والمسلسل من بطولة غادة عادل ورانيا يوسف واحمد داود وإيمان العاصي.. وتدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق داخل احد الأحياء الشعبية خلال ثورة يناير..حيث يقدم العمل حياة سكان هذا الحي الشعبي والكشف عن تفاصيل العلاقة فيما بينهم وعلاقتهم بالعالم من حولهم.

