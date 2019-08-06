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كشفت مجلة «سكرين إنترناشونال» عن إطلاقها مبادرة «نجوم الغد العرب» الشهيرة لاكتشاف المواهب التي تستضيفها الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي ستقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل.. وتهدف المبادرة إلى الاحتفاء بالمواهب العربية وتسليط الضوء على ابرز المخرجين والكُتاب والممثلين وصناع الأفلام الذين يستعدون لإثبات مكانتهم في صناعة السينما خلال السنوات المقبلة.

النسخة المقبلة للمبادرة ستكون الثالثة من هذا البرنامج بعد نسختين شهدتا تسليط الضوء على عشر مواهب ناشئة من المنطقة العربية.. من بينهم المخرج العربي علاء الدين الجم.. والذي عرض فيلمه الطويل الأول «القديس المجهول» في دورة مهرجان «كان» السينمائي هذا العام.

قائمة المشاركين السابقين في «نجوم الغد العرب» تضم أيضا المخرجين مونيا عقل (لبنان) - أمجد الرشيد (الأردن) - أيمن الشطري (العراق) وكل منهم بصدد إنجاز فيلمه الطويل الأول.. منهم من بدأ التصوير بالفعل ومنهم من يجري الاستعدادات النهائية لبدء التصوير.

وتضمن البرنامج من المواهب التمثيلية المصري احمد مالك «شيخ جاكسون» - والسوري سامر إسماعيل «يوم فقدت ظلي» - الفلسطينية ماريا زريق «واجب» والتونسية مريم الفرجاني بطلة فيلم «على كف عفريت» الذي تم عرضه في مسابقة «نظرة ما» بمهرجان «كان» السينمائي 2017 وستقوم مراسلة «سكرين إنترناشونال» في الشرق الأوسط «ميلاني جود غيلو» باختيار المواهب الصاعدة من المنطقة خلال هذه الفترة وحتى نهاية سبتمبر من أجل إعداد القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها خلال مهرجان القاهرة في دورته لهذا العام.

وأعرب السيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان عن سعادته الغامرة لإحضار «سكرين إنترناشونال» برنامج «نجوم الغد العرب» إلى القاهرة.. وقال: المهرجان وفر منذ انطلاقه عام 1976 منصة لتقديم المواهب العربية في الإخراج والتمثيل. والذين حقق منهم نجاحاً وشهرة واسعة على المستوى الدولي.. (وأضاف: المنطقة غنية بصناع الأفلام الموهوبين والمتحمسين والملتزمين وتمثل هذه الشراكة فرصة عظيمة لرفع صورة صناعة السينما الإقليمية على المسرح الدولي وإبراز الأصوات الجديدة التي تمتلك قصصا استثنائية للحكي..الهدف الذي يمتلك الآن قيمة وأهمية أكثر من أي وقت مضى.. نحن متحمسون للغاية لعرض الانجازات والمواهب الجديدة القادمة من المنطقة العربية بالتعاون مع «سكرين إنترناشونال» والتي أكد رئيس تحريرها على حماسه وسعادته بهذه المبادرة وقال في تصريحات رسمية «يسعدنا استقدام نجوم الغد العرب إلى مهرجان القاهرة بالغ الأهمية في المنطقة والداعم الرئيس للمواهب العربية.. وأننا نفخر بهذه المبادرة مع مواصلة السينما العربية للنمو والازدهار.

وكانت «سكرين إنترناشونال» قد أطلقت مبادرة «نجوم الغد» في المملكة المتحدة قبل 16عاما لتكّون سجلاً حافلاً من النجوم الذين تم تقديمهم من خلالها فتم اختيار كل من بندكيت كوبرياشي واميلي بلانت وجيمس مكافري للنسخة الأولى في عام 2004.. ومن نجوم الغد في النسخ اللاحقة كل من ايدي ريدماين- كارى موليغان- توم هيدلستون- روبرت باتينسون- جون بويجا- كليرفوس- ريتشارد مادن- لتيتيا رايت.. والمخرجون اندرو هيبج- اندريا ارنولد- كورين هاردي- توم هاربر- دانييل كوكو تاجلو.

