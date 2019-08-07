آخر النهار

وجهت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي نصيحة لبناتها تتلخص بالاهتمام بتطوير العقل بدلاً من الاهتمام بالملابس والمظهر الخارجي.

وأكدت جولي، في مقال لها بمجلة «Elle» الفرنسية، أنها دائما ما تحث بناتها على الاهتمام بتطوير عقولهن بدلا من الاهتمام بمظهرهن الخارجي.

وقالت: «كثيرا ما أخبر بناتي أن أهم شيء يمكن أن يفعلنه هو تطوير عقولهن. يمكنك دائماً ارتداء ثوب جميل ولكن لا يهم ما ترتديه من الخارج إذا لم يكن عقلك قوياً».

وأكدت أنه «لا يوجد شيء أكثر جاذبية من امرأة ذات إرادة مستقلة وآراء خاصة».

هذا وقالت جولي في مقالها «إن النساء اللائي يرفضن التنازل عن حقوقهن أو الإدلاء بآرائهن، حتى وإن عرضهن ذلك إلى خطر الموت أو السجن أو الرفض من قِبل أسرهن ومجتمعاتهن هن الأفضل على الإطلاق».

وقالت إن العالم يحتاج إلى مزيد من «النساء الشريرات» المستعدات للتضحية بحياتهن في سبيل محاربة الظلم والإيذاء، وتابعت: «إذا كان هذا هو الشر، فإن العالم يحتاج إلى مزيد من النساء الشريرات».

وأشارت جولي إلى أن مساعدة أكثر الفئات ضعفاً في العالم هو هدفها في الحياة.

