آخر النهار

حينما يطل علينا موسم الحج، نكتشف كم أن المكتبة العربية التلفزيونية والسينمائية تبدو ضحلة في أحد أهم حدث وتجمع إسلامي سنوي.

ذات الأفلام يتم استعادتها ومنها «الرسالة» و«عمر المختار» و«عمر» ومن قبله «الشيماء» وغيرها من الأعمال السينمائية، التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.. وهكذا الأمر على صعيد الأغاني.. والبرامج الثقافية.. والأفلام التسجيلية الوثائقية.

مشيرين، بأن الحج، يمثل أحد أركان الإسلام الأساسية، شأنه شأن الصلاة والصيام.

فلماذا ذلك النقص الصريح، والذي يمثل حالة من الخلل التي يجب التوقف عندها بالدراسة والتحليل، لمعرفة حيثيات ذلك الغياب الذي راحت تنعكس سلبياته على حضور الفعل الدرامي التلفزيوني العالي المستوى، ورحنا نكرر ونستعيد أعمالاً درامية تجاوزها الزمن شكلاً ومضموناً .

ونحن هنا لا نريد أن نعقد مقارنات عما أنتجته السينما العالمية من أفلام دينية، وبين ما تم إنتاجه على الصعيد العربي، ولكننا ندعو الى تفعيل آليات الإنتاج على الصعيد المحلي لتقديم نتاجات تذهب الى الجوانب الروحانية الدينية، عبر دراما تأخذ بعين الاعتبار تقديم جوانب الإشراق والتميز في ديننا الحنيف، عبر استلهام مسيرة الرسول المصطفى (عليه الصلاة والسلام) والصحابة الكرام.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

