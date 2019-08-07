آخر النهار

أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني، أحدث إصداراتها الفنية، لصوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي، بعنوان «شبيه القمر»، من كلمات الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، لتكون حاضرة بقوة على مختلف الإذاعات الخليجية والعربية والمنصات الرقمية، خصوصاً أن العمل صاغت كلماته الشاعرة القديرة بقالب شعري تميز بعذب المفردات، لتذوب جميعها في لحن شعبي صاغه الملحن عبدالله المعمري، وتغنى به صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي.

««شبيه القمر» قام بتوزيعها موسيقياً الموزع المعروف زيد نديم، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني، بإدارة إنتاج مميزة من علاء فيّاض، وأشرف عليها شاعر الوطن علي الخوار.

